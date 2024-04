OGLASIO SE TRENER ATLANTE! Evo šta je rekao o sukobu sa Bogdanovićem

Bogdan Bogdanović briljirao je u pobedi Atlante nad Čikagom sa 113:101 u NBA ligi, ali nije to obeležilo meč kada je on u pitanju.

Foto AP

Jeste kapiten Srbije pokazao izvanredno umeće, postigao je 20 poena, imao šest asistencija i četiri skoka, ali glavna tema nakon utakmice bio je njegov sukob sa trenerom Kvinom Snajderom.

Naime, tokom tajm-auta, Bogdanović je skočio sa klupe i verbalno napao trenera, što je izazvalo šok među prisutnima. Srećom, situacija nije eskalirala zahvaljujući brzoj reakciji saigrača, a trener je pružio ruku Bogdanoviću, pokazujući da je sve rešeno.

Nakon meča, novinare je zanimalo mišljenje Bogdana Bogdanovića o ovom incidentu. On je istakao da je Kvin njegov čovek i da su imali sukobe i svađe tokom sezone, što je normalno u sportu.

- Kvin je moj čovek, sigurno. I gurao me je tokom cele godine. Imali smo sukobe i male svađe. Normalno je da se to dešava - poručio je as Atlante.

Trener je dodao da je Bogdanović bio sjajan i da su njih dvojica u odličnim odnosima.

- Bogi je bio sjajan, on i ja smo sjajni. Tako je sjajno, bolje nego dobro, odlično. I sviđa mi se kako je igrao. On se branio, što je za njega bila stvar ponosa - jasan je strateg Atlante.

