REAL ''PAO'' U MADRIDU: Zvezda nije uspela, ali Manresa je naplatila krizu u igri Reala

Košarkaši Real Madrida dočekali su u 27. kolu ACB lige ekipu Manrese i šokantno izgubili (82:73).

Košarkaši madridske ekipe vodili su samo u toku prve četvrtine, do same završnice iste, zatim Manresa stiže do vođstva koju nije ispuštala narednih 30 minuta.

Najefikasniji u poraženoj ekipi bili su Vinsent Poirije koji je postigao 19 poena uz devet skokova, dok su Dek i Jabusele ubacili po 12 poena.

Manresa je bila predvođena Branku Badiom sa 20 poena, a Devin Robinson je dodao 16 poena i pet skokova.

Crvena zvezda je bila blizu pobede u madridu pre nekoliko dana u okviru Evrolige, međutim ''kraljevski klub'' je uspeo da isčupa situaciju i stigne do pobede.

Evidentno je da je Real u igračkoj krizi, i kada pobede to čine uz dosta muke za razliku od prvog dela sezone kada su ''mleli'' protivnike.

Real je pored poraza i dalje prvi u ACB ligi sa 23 pobede i 4 izgubljene.

