"IMA KVALITET ZA NBA LIGU": Saigrač Nikole Jokića govorio o košarkašu Partizana

SAIGRAČ Nikole Jokića, plejmejker Denvera Džamal Marej govorio je za američke medije o košarkašu Partizana.

FOTO: M. Vukadinović

Saigrač Nikole Jokića govorio je o Pi-Džej Doužeru, koji je dres Denver Nagetsa nosio od 2019. do 2022. godine, kada je postao jako blizak prijatelj kanadskog reprezentativca.

Plej Denvera rekao je da ne prati često Evroligu, ali se čuje sa igračem Partizana povremeno.

– Iskreno, ne pratim Evroligu, ali to je moj čovek. Čuli smo se nekoliko puta. Znam kako je da se živi u Evropi, drugačije je nego u Americi, ali važno je da on uživa tmao. Voleo bih da je ovde, dobro smo se zabavljali zajedno. On definitivno poseduje kvalitet, lako se prilagođava situacijama. Definitivno je igrač za NBA ligu.

Inače, Doužer je u Evroligi postizao u proseku devet poena uz tri skoka i 3,1 asistenciju.

