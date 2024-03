TONI KUKOČ ODUŠEVLJEN ATMOSFEROM U ARENI: Podsetio i na legendarnog DŽordana - Imamo dogovor da ćutimo

Legendarni Toni Kukoč ovih dana gost je Beograda. Razlog posete je premijera filma "Magična sedmica“, o životu jednog od najboljih košarkaša Evrope svih vremena i osvajaču tri NBA prstena.

Uvek sam se lepo osećao u Beogradu, iz nekog razloga me Partizanova publika uvek volela, rekao je legendarni jugoslovenski košarkaš Toni Kukoč uoči beogradske premijere dokumentarnog filma “Magična sedmica” autora Sabahudina Topalbećirovića na Martovskom festivalu.

Film o legendarnom košarkašu Jugoplastike i Čikago Bulsa uradio je bosansko-hercegovački novinar Sabahudin Topalbećirović u produkciji Simposar Sarajeva i Sportkluba.

- Nakon serije filmova o Džajiću, Osimu i Blaževiću, pregovori sa Tonijem su trajali godinama. Onda smo u vreme korone uradili intervju za Sportklub koji je bio vrlo ušpean. Nakon toga je izašao “Last Dance” gde je Toni trebalo više da se pojavi. I kada smo to videli, dogovorili smo se da snimimo film i to je bilo jedno lepo putovanje posvećeno košarkaškoj legendi kao što je Toni Kukoč - rekao je tvorac dokumentarnog filma Sabahudin Topalbećirović.

Legendarni jugoslovenski košarkaš Toni Kukoč prisustvovaće premijeri filma “Magična sedmica”.

- Teško je suditi o filmu koji govori o meni. Pre početka snimanja se dogodila smrt moga oca i stvarno sam bio tužan. Emotivna je bila i moja majka gledajući snimke iz Jugoplastike, Čikago Bulsa, kao i videti mog oca u pojedinim segmentima. Sport svi vole. Mi sa te unutrašnje strane gledamo samo treninge i sve što ima veze sa tim. Na kraju kada završimo karijeru gledamo da ostavimo dobar utisak prema svima ostalima. Kroz ovaj film svi moji saigrači su imali nešto lepo reći o meni kao osobi, a ja sam imao pravu sreću da budem na pravom mestu u pravo vreme - rekao je Kukoč.

Kukoč je bio gost na utakmici između Partizana i Olimpijakosa.

- Uvek sam se lepo osećao u Beogradu. Iz nekog razloga me je Partizanova publika uvek volela. Žao mi je na kraju samo što nisu pobedili ali ima još mečeva do kraja sezone. Takođe sam imao dobre odnose i sa igračima Zvezde. Protiv Radonjića sam igrao i znao me je izudarati dobro. Uvek sam voleo dolaziti u Beograd jer publika bila školovana, nisu nas voleli ali su nas poštovali. Kada sam došao na oproštaj od Divca i Đorđevića, oduševili su me navijači koji su me prepoznali, pa čak i deca tih navijača - rekao je Kukoč.

Kukoč je u svojoj karijeri tri puta osvojio šampionsku titulu u NBA ligi uz mnogo pogođenih važnih šuteva.

- Neću se porediti sa Mesijem, Đokovićem i ostalima ali ako na treningu ubacite 500 ili 600 šuteva, onda ćete i na utakmici pogoditi važne šuteve. Posle toliko ponavljanja očekujete da ćete taj šut pogoditi, iznenadite se ako promašite - kaže Kukoč.

i dodaje na koji način je godinama sticao poverenje kod Fila Džeksona i shvatao šta je važno u njegovom modelu igre.

- U prvoj sezoni u Bulsima ja sam igrao po 27 minuta, počinjao sam i u petorci kada nije bilo Džordana na terenu. Onda se vratio Majkl i ja sam se vratio na klupu. Znao sam da moram da pogodim svaki šut kako bih imao više minuta. Onda mi je Fil Džekson rekao da su mnoge druge stvari i segmenti na terenu važniji od šuta - rekao je Kukoč.

Još jedna situacija je bila zanimljiva priseća se Kukoč.

- Promašio sam šut, hteo sam da ukradem loptu, ispao sam iz odbrane i čovek mi je dao koš”. Posle toga sam izašao iz igre i Fil mi je ukazao na to zašto sam morao da sednem na klupu. Vremenom shvatiš šta je u suštini važno, ti poeni će doći - rekao je Kukoč.

Kukoč i dalje ima odlične odnose sa jednim od najboljih košarkaša u istoriji - Majklom Džordanom.

- Pre dve ili tri nedelje bio sam na njegovom golf terenu. Imamo super odnos, ne volim mnogo o tome govoriti, to je dogovoreno između nas. On mene stvarno voli i ceni - rekao je Kukoč.

