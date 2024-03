MENJA SE FORMAT EVROLIGE? Generalni direktor otkrio sve detalje, ovo nas čeka naredne sezone

SVE češće govori se o narednoj sezoni Evrolige, koja bi po mnogo čemu trebalo da bude drugačija, u regionu je glavno pitanje da li će biti mesta za Crvenu zvezdu i Partizan.

Foto: EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

Generalni direktor Evrolige Paulius Motejunas otkrio je da neće biti promene formata naredne sezone.

- U novoj sezoni imaćemo isti format. Idemo korak po korak, nema jasnog plana. Želimo da vidimo šta će biti sa ruskim timovima, kada će moći da se vrate, šta će biti sa Evrokupom… Ima mnogo stvari koje treba razmotriti. Ne želimo da budemo zatvorena liga, nikada nismo ni bili. Evrokup je naš drugi događaj, koji je veoma važan i veliki klubovi učestvuju. Svima dajemo šansu da se bore za ulazak u Evroligu. Želimo da razvijamo i Evrokup, gde vidimo koji klubovi rastu. Teško je direktno ući u Evroligu, tako da je ovo međukorak, rekao je Motejunas.

Govorio je o učešću Dubaija u evropskim takmičenjima.

- Logično je da postoji interesovanje i pozitivno je da postoji želja sa obe strane. Govorimo o odličnom gradu, sa neverovatnim uslovima. Odluka je teška, jer je reč o drugom kontinentu, drugoj kulturi i sasvim drugim podacima. Pregovori traju jer odluka nije laka. Ekipe će glasati, to se još nije desilo, ali idemo korak po korak. Naravno da postoje sumnje, ali ne vidimo sumnju na licima ljudi koji vode projekat. To je izazov za sve. Evroliga ima veoma visok nivo i ako uđete u nju biće kao da uskačete u voz koji juri 120 km na sat. Rizik postoji, želimo da ga minimiziramo, zato je naš predlog da se ide na nešto manje, zato razgovaramo da tim Dubaija prvo uđe u Evrokup i tu pokaže svoju vrednost, zaključio je on.

