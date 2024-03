POBEDE NI NA VIDIKU: Vratio se Teoodosić, ali je Panatinaikos bio bolji

POBEDE nema ni na vidiku. Nije se ukazala u poslednjih šest utakmica Evrolige, protiv Panatinaikosa u „Areni“ nije bila ni na puškometu. Očigledna razlika u kvalitetu, rutinski trijumf obnovljene moći zelenog diva iz Atine i 20. poraz ove neuspešne restauracije crveno-belih ambicija u najboljem društvu - 76:89.

FOTO: KK Crvena zvezda

Solidno napadačko prvo poluvreme crveno-belih devalvirano je bezvoljnom odbranom, onakvom kakva priliči timu koji igra utakmicu bez rezultatskog mamca. U sastav se vratio Teodosić prvi put od finala Kupa Koraća i odmah se našao na meti napada Atamanove strategije. Nejasna su preuzimanja u odbrani, posle kojih Teo ostaje na Lesoru, a Panatinaikosu pregršt opcija. Grčki tim je u prvom delu pogodio devet trojki iz 13 šuteva, u nekim periodima Zvezda jednostavno nije imala način da zaštiti svoj koš.

Mete domaćih navijača bili su Lesor i Slukas, percepiran kao izdajnik njihovog bratskog kluba Olimpijakosa. Ako su uvrede uticale na psihu ne baš stabilnog doskorašnjeg centra Partizana, svakako nisu na prekaljenog grčkog veterana. U tandemu sa Nanom kontrolisao je tempo meča, osim u sekvencama kada je Davidovac iz prikrajka preuzeo konce Zvezdine igre. Predugo su simpatizeri crveno-belih čekali njegova svestrana izdanja iz nekih ranijih godina i napokon dočekali.

Znalo se da će na pauzi Sferopulos pričati svojim igračima o intenzitetu odbrane, koja je u prvih 20 minuta primila 51 poen. Izašli su u nastavku na teren sa korigovanim defanzivnim stavom, pritisli spoljnu liniju Panatinaikosa i uspeli da izbace protivnika iz udobne pozicije. Ono u čemu nisu uspevali je da napadački naplate bolju odbranu, što je uticalo na njihovu gubitničku psihu u ovoj evroligaškoj kampanji.

Statično su posmatrali kako Lesor odvaljuje obruč na Zvezdinoj strani terena, dok su navijači pokušavali da frustraciju zaleče pogrdnim skandiranjem francuskom centru. Igraču koji je plašt anonimnosti odbacio upravo u crveno-belom dresu. PAO se nije približio granicama svojih mogućnosti, ali u ovom meču to mu nije bilo neophodno.

Jednostavno, Zvezda nema dovoljno kvaliteta za nadmetanje sa velikim evroligaškim momcima. Teo je prvu utakmicu nakon duge pauze igrao dozirano, Smart je izgledao kao apsolutni početnik u defanzivnim raljama Grenta, Gedraitis praktično bio isključen iz igre, promašio i par otvorenih šuteva. Tobi, Hanga i Gilespi nisu u mogućnosti da zbirno dostignu dvocifren poenterski učinak, Mitrović je zbog faulova mnogo više vremena proveo na klupi nego na terenu.

Crveno-beli u petak dočekuju Virtus, što je možda i ponajbolja šansa za neku pobedu do kraja sezone, imajući na umu da potom gostuju Realu, igraju kod kuće sa Olimpijakosom i idu na noge Efesu.

C. ZVEZDA - PANATINAIKOS 76:89 (20:29, 21:22, 15:19, 20:19)

DVORANA „Beogradska arena“. Gledalaca: 13.126. Sudije: Garsija, Pastusjak, Konstantinovs.

C. ZVEZDA: Smart 2, Lazarević, Teodosić 4 (0/3 za dva, 0/3 za tri, 6 as), Hanga 2, Davidovac 19 (5/7 za dva, 2/6 za tri), Mitrović 6, Tobi, Bolomboj 11 (8 sk), Ilić 9 (4 sk), Nedović 19 (5/7 za dva, 3/6 za tri, 7 as), Gedraitis 4, Gilespi.

PANATINAIKOS: Kalaicakis, Moraitis, Balcerovski, Slukas 17 (10 as), Papapetru, Grent 12 (5 as, 4 sk), Nan 15, Lesor 19 (6/10 za dva, 6 sk, 4 as), Grigonis 8, Ernangomez 1, Mitoglu 17 (9 sk), Mancukas.

