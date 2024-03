RADULJICA ŽELI U EVROLIGU: "Pokazao sam da mogu da igram"

Miroslav Raduljica trenutno nastupa za Marusi sa velikim uspehom, a u interjvuu za Grčki "Sportal" govorio je. između ostalog, i o tome kako se oseća i šta bi želeo u karijeri.

Foto: N.Paraušić

Rekao je Raduljica da se nada da može da dobije poziv od neke evroligaške ekipe.

- Možda ljudi zaboravljaju da je i košarka čudan posao. Prošle sezone u Crvenoj zvezdi sam pokazao da mogu da igram, a sada se vidi razlika u odnosu na prošlu godinu. Još jednom bih rekao da prošle godine nisu želeli da rizikuju. A mogao bih da imam ulogu u Evroligi... Bilo bi teško igrati 30 minuta na ovom nivou, ali mogao bih da imam ulogu ako bi neko bio otvorenog uma da mi ustupi mesto - naglasio je Raduljica.

Dodaje i da ne bi voleo da ga pamte samo po košu protiv Francuske na Svetskom prvenstvu 2014.

- Ljudi te pamte kako uvek žele. Nemam šta da kažem jer ljudi biraju kako će da te pamte. Kao 2014. na Svetskom prvenstvu kada sam postigao nekoliko koševa iznad glave, neke igre su bile i bolje, ali sam istovremeno imao i srećan pogodak i svi govore u mojoj karijeri kako sam postigao taj koš. Želim da me pamte kao skromnog momka, dobrog saigrača, čoveka koji nikoga na svetu nije vređao kao protivnike, jer je to istina. Ljudi ne pridaju veliki naglasak tim sposobnostima, ali to je u redu - zaključio je Raduljica.

