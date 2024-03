PORZINGIS O JOKIĆU. "Pokupio sam neke "fore" od njega"

Košarkaš Bostona Kristaps Porzingis izjavio je nakon utakmice sa Denverom, da je Jokić jednostavno neverovatan košarkaš.

FOTO: AP

Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je sinoć 20. tripl dabl u sezoni, a 125. u NBA karijeri. Jokić je u pobedi Denvera nad Bostonom rezultatom 115:109 upisao 32 poena u pobedi nad najboljom ekipom lige (11/18 iz igre, 10/10 slobodna bacanja) i imao po 12 skokova i 11 asistencija za 39 minuta na parketu.

- Jednostavno, on je neverovatan košarkaš. Čak sam i pokupio neke fore iz duela sa njim. Toliko je pametan, snalažljiv, radi toliko stvari koje vi ne možete da vidite koje pomažu ekipi da pobedi. To je izuzetno. Kada probate da ga udvojite makar i na trenutak, odmah pronalazi Gordona ili nekog drugo. To samo govori o njegovoj vrednosti i koliko toga radi za Denver. Jako ga je teško zaustaviti - istakao je Porzingis za NBA TV.

