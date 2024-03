SRBIN U CENTRU SKANDALA! Sudija pretio Nikoli Kaliniću

Košarkaši Barselone savladali su Valensiju u gostima u 28. kolu Evrolige, a španski mediji su više pominjali reči Nikole Kalinića o suđenju.

Foto: Profimedia

Jedna od glavnih tema nakon meča je obraćanje Nikole Kalinića. Srpski krilni košarkaš igrao je 33 minuta na ovom meču, postigao je 13 poena uz 5 skokova i 4 asistencije, a posle meča je bio jako ljut.

Razlog za to je ponašanje nemačkog sudije Roberta Lotermozera tokom utakmice. Ovaj arbitar je tokom meča pretio Kaliniću i na to reprezentativac Srbije nije želeo da ćuti!

- Rekao sam mu lično i želim da to kažem javno. Mislim da nije prikladno da mi sudija Robert Lotermozer kaže da neće svirati faulove na meni ako mu prigovaram. Mislim da je to protiv svakog pravila ove igre. Ne znam da li je ljut na mene zbog nečega iz prethodnih mečeva, ali je neverovatno da sudija kaže tako nešto. Igrači treba da budu zvezde utakmica i dok god sudije razmišljaju ovako, to je veliki problem - rekao je posle utakmice Nikola Kalinić u prenosu uživo.

