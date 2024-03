NOVI SRPSKI NBA ŠOU: Au, šta uradi Vasilije Micić! Vasa priredio veče rekorda (VIDEO)

Vasilije Micić možda nije ostvario pobedu koju je priželjkivao, ali je raspametio navijače svog novog kluba, Šarlot hornetsa.

U goste je stigao Orlando koji je ove sezone ostvario više nego dvostruko više pobeda (35, naspram Šarlotovih 15). Zato možda i ne čudi što je ekipa Medžika na kraju i odnela ceo plen, pobedivši sa 89:101 ekipu koja je u velikoj rekonstrukciji.





Ali, taj meč će ostati u pamćenju i navijača Hornetsa, i srpskog košarkaša.





Jer, Micić je na toj utakmici ostvario svoje nove NBA rekorde i po poenima i po skokovima.





Duel sa Orlandom on je završio sa 21 postignutim poenom (đit ua dva 7/11, za tri 1/4, slobodna bacanja 4/4), a imao je i pet skokova, od kojih dva ofanzivna - najviše u timu, četiri asistencije, od čega niko nije bio bolji u Šarlotu, a i dve osvojene lopte, što takođe niko nije nadmašio.





Prva petorka Šarlota (u kojoj su uz Micića, inače najefikasnijeg kod domaćina, bili i Men, Miler, Bridžis i Ričards) i nije se tako loše nosila sa favoritima, ali je ogroman pad nastajao kada bi igrale rezerve (Vilijams, Mekgouvens i Bertans). Dok je srpski košarkaš bio na parketu, a igrao je 28 minuta, Hornetsi su primili samo dva poena manje nego što su dali. A, primera radi, taj "plus/minus faktor" kod Grenta Vilijamsa je bio "-21", kod Davisa Bertansa "-10"...

Ipak, upravo su nedavna pojačanja iz Oklahome (Micić, Men - 18 poena, i Bertans - 14) bili košgeterski najraspoloženiji u Šarlotu, koji je očigledno na "putu oporavka" posle očajne prve polovine sezone. Srbin je veoma zaslužan za to.





NBA rezultati:

Inače, u ekipi Orlanda bolji od ostalih bili su Bankero sa 22 poena i rezervista Kol Entoni sa 14.





Vasilije Micić - NBA statistika

Šarlot (15-47) - Orlando (36-26) 89:101Njujork (36-26) - Atlanta (27-34) 100:116Klivlend (40-21) - Boston (48-13) 105:104Majami (35-26) - Detroit (9-52) 118:110Toronto (23-39) - Nju Orleans (37-25) 98:139Bruklin (25-37) - Filadelfija (35-26) 112:107Hjuston (27-34) - San Antonio (13-49) 114:101Dalas (34-28) - Indijana (35-28) 120:137Denver (42-20) - Feniks (36-26) 107:117

U svojoj debitantskoj sezoni u najjačoj ligi sveta, Vasa Micić ostvaruje proseke od pet poena, 3,4 asistencije i 1,1 skoka.

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji prvo mesto drže Minesota sa učinkom 43-19, druga je Oklahoma sa 42-19, treći je sada Denver sa 42-20, a četvrti Los Anđeles klipersi sa 39-21, Iza su Nju Orleans sa 37-25, Feniks sa 36-26 i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 48-13, a za njim slede Milvoki sa 41-21, Klivlend sa 40-21, Orlando i Njujork sa po 36-26, Majami i Filadelfija sa po 35-26...

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of, Olimpijske igre...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice.

Plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

