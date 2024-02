MICIĆ ZAPANJIO ŠARLOT: Em mu stiže Srbin za saigrača, em su saznali ovo... Košarka je bila u drugom planu

Vasilije Micić je najpre sjajno započeo novu etapu u svojoj NBA karijeri, ređale su se pobede u dresu Šarlota. Minule noći to nije bio slučaj, ali je navijače Hornetsa prilično zaintrigirao.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, pre nego što je novi klub srpskog reprezentativca odmerio snage sa apsolutnim favoritom, Milvokijem (i bio "samleven", 123:85, uz Micićeva dva poena (šut /14) i tri asistencije za 16 minuta "sa klupe"), naš košarkaš je bio prilično zanimljiv navijačima Šarlota.

Najpre, jer su se pitali da li će, kao što je on zablistao u prvim utakmicama u njima omiljenom klubu, zablistati tako još jedan Srbin uz njega, jer su vodeći američki mediji javili da stiže i Aleksej Pokuševski, s kojim je igrao u Oklahomi.

A druga stvar je snimak koji je do njih došao, a na kome se vidi kako Vasilije Micić na pitanje koji mu je skriveni talenat odogovara - skijanje. I, tome dodaje:

- Četiri puta sam bio prvak države.

A zaista jeste. Pionirski prvak Srbije i Balkana bio je redom do 2007, kada se potpuno posvetio košarci.

U njoj je dogurao i do MVP titula u finalu Evrolige, a sada pravi nove korake, u novom klubu.

Istina, nekada se natrči na jače, Milvoki je to za preko 90% NBA lige, ali - Micić ne odustaje.

Na prošlom meču je imao "dabl-dabl" (11 poena, sedam asistencija), na utakmici pre toga deset poena protiv Stefa Karija i Kleja Tompsona. Na meču pre tog - osam asistencija, a na prethodnoj utakmici 13 poena. Četiri dana ranije i svih 18, uz devet asistencija.

Uvek će u karijeri nailaziti neki "Milvoki", no ne treba sumnjati da će Vasilije Micić da priredi još iznenađenja navijačima Šarlota.

NBA rezultati:





Vasilije Micić - NBA statistika

Orlando (33-26) - Bruklin (22-36) 108:81Klivlend (38-19) - Dalas (33-25) 121:119Vašington (9-49) - Golden Stejt (30-27) 112:123Njujork (35-24) - Nju Orleans (35-24) 92:115Boston (46-12) - Filadelfija (33-25) 117:99Atlanta (26-32) - Juta (27-32) 124:97Milvoki (38-21) - Šarlot (15-43) 123:85Čikago (27-31) - Detroit (9-49) 95:105Minesota (41-17) - San Antonio (11-48) 114:105Oklahoma (41-17) - Hjuston (25-33) 112:95Portland (15-42) - Majami (33-25) 96:106

Vasilije Micić ove, debitantske sezone, ima proseke od 4,4 poena, 3,1 asistencije i jednog skoka po NBA meču.

Šarlot za koji igra - trenutno je trinaesti u Istočnoj konferenciji sa učinkom 15-43.

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji prvo mesto drže Minesota sa učinkom 41-17, koliko ima i Oklahoma, treći je sada Denver sa 39-19, a četvrti Los Anđeles klipersi sa 37-19, Iza su Nju Orleans sa 35-24, Feniks sa 34-24, Sakramento sa 33-24, Dalas sa 33-25 i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 46-12, a za njim slede Klivlend sa 38-19, Milvoki sa 38-21, Njujork sa 35-24, Majami i Filadelfija sa po 33-25, Indijana sa 33-26...

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of, Olimpijske igre...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice.

Plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

A ako vam se košarka sviđa, NBA kao njen sastavni deo, kao i sve što u njoj rade Nikola Jović i Majami, Nikola Jokić i Denver, ali i ne samo oni već i svi ostali srpski i drugi asovi, pratite ih na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.