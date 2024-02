''SVAKI PUT KAD GLEDAM JOKIĆA IMAM OSMEH NA LICU!'' Nekadašnji MVP zadivljen partijama srpskog centra

Nikola Jokić je ponovo glavni kandidat za MVP nagradu, pruža fantastične partije u dresu Denvera, a jedan od igrača koji mu se divi je i bivši as Portlanda LA Klipersa i Bostona, Bil Volton.

FOTO: Tanjug/AP

On je bio MVP 1978. i dva puta je osvajao šampionski prsten (sa Portlandom i Bostonom), a jedan od razloga zašto i dalje gleda Denver je baš Nikola Jokić.

- Njegovo slavljenje života kroz košarku, njegov fokus na tim. Bolji je od savršenog! On je Nikola Jokić - rekao je Volton za Denver Post.

- On je najbolji košarkaš na svetu. Mnogo gledam utakmica Denvera i svaki put kada gledam, imam osmeh na licu. To je fantastično - dodao je Volton.

Bivši NBA košarkaš je poslednjih meseci pričao sa velikim poštovanjem o srpskom centru bilo da je reč o Pet Mekafi šou ili u kolumni za Njujorker.

- On daje radost i sreću. I nadu. I optimizam. I svrhu. Ogra sa svrhom. Igra da pobeđuje. I to radi prelepim stilom, graciouno, sa poštovanjem, profesionalizmom. Nikola Jokić predstavlja osvajanje suštinom pre nego ushićenjem - dodao je Volton.

Nisu samo Nikoline asistencije to što opčinjava Voltona.

- On je jedan od najvećih košarkaša ikada. To je samo kontrausluga Jokiću, da bi ga limitirali. On je neverovatan poenter. Sjajan skakač. Neverovatan asistent. Saigrač. Ima sve. Ne pokušavajte da ga limitirate, da ga stavite u kutiju. Jer sa Nikolom Jokićem, nema granica.

Jasno je da je pojava Jokića podigla do samog vrha i ceo Denver koji je prošle sezone osvojio titulu.

- Imate najboljeg košarkaša sveta u vašem timu, neverovatnu bazu navijača, fantastičan grad, veliku državu, zajednicu, sjajne vlasnike u porodici Krenke. Velika je privilegija biti deo toga i videti šta Jokić i ovaj tim znače košarkaškoj igri. Jer ovaj tim će inspirisati nove generacije navijača, igrača, poslovnih prilika, shvatanja koliko su Denver i Kolorad posebno mesto. Znate, Kolorado je lansirna stanica ka univerzumu -zaključio je Volton.

