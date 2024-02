ŠPANCI BRINU O REPREZENTACIJI: Želimo da Skariolo bude selektor još četiri godine

Predsednica Košarkaške federacije Španije Elisa Agilar govorila je za medije o aktuelnim temama u Španskoj košarci.

FOTO: AP

U utakmici protiv Letonije, Riki Rubio se vratio košarci posle deset meseci, a Agilar je rekla da je savez učinio sve da pomogne Rubiu da se što pre oporavi.

- Čim sam postala predsednica, želela sam da znam kako je on, da stalno dobijam poruke, izveštaje o tome. Na kraju smo uvideli da sve ide u pozitivnom smeru. Potvrdio nam je da želi da se vrati, da bude u FIBA prozoru i počne novo poglavlje u oporavku - rekla je Agilar.

Ova vest obradovala je ne samo košarkašku javnost u Španiji, već i sve ljubitelje košarke.

- To je najbolja vest koja je mogla da se desi. Prvo, jer se oporavio, što je bio prioritet. Osim tog košarkaškog značaja i doprinosa, najvažnija je poruka koju je Riki poslao, poruka o hrabrosti. Prvo je rekao ‘moram da prekinem jer nisam dobro’. I sportisti su ljudi, imaju svoje procese koji se odbijaju, bolja i lošija vremena, a Riki je u svemu tome bio hraba - dodala je Agilar

Ona je takođe komentarisala i status Serđa Skariola.

- Rekla sam već to, prioritet je da Serđo bude selektor naredne četiri godine. Ne radi se samo o njegovom trenerskom kvalitetu nego i o smeru u kojem se kreće razvoj mladih igrača. On zna koje su naše namere i planovi, a znam i da je njemu Savez veoma važan. Mislim da je sada samo pitanje trenutka. Uverena sam da ćemo na kraju postići dogovor sa njim. Da ne želi da bude ovde, već bismo to znali. On zna da je ovo njegova porodica, ovde je dugo - rekla je 47-godišnjakinja.

Takođe se dotakla teme da li će Lorenco Braun igrati ponovo za Španiju.

- Imamo kontakt sa njim povremeno. Bili smo tu za njega kada se dogodio rat u Izraelu, kada je Makabi došao u Madrid da igra Evroligu otišli smo na kafu i Lorencova želja je da bude u Valensiji na turniru za Olimpijske igre - istakla je Agilar.

BONUS VIDEO: SVI KAO JEDAN: Igrači i navijači Zvezde zajedno proslavili Kup Koraća

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.