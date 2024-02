TRENER OKLAHOME UDARIO PO POKUŠEVSKOM: "Nije razumeo svoju igru kao profesionalac, nek mu je sa srećom"

ALEKSEJ Pokuševski napustio je Oklahoma Siti tanderse, a trener Mark Degnolt govorio je o srpskom igraču.

Nekadašnji igrač Olimpijakosa 2020. godine odabran je kao 17. pik, a šansu koju je dobijao na kašičicu nije iskoristio. Za četiri sezone odigrao je svega 150 mečeva, a na putu ka boljem učinku su mu stajale i česte povrede.

- Pre četiri godine je došao ovde, prolazio je kroz naš program. Bio je, očigledno veoma mlad, zelen, fizički, nikad nije igrao ovde. Mislim da nikada nije razumeo svoju igru kao profesionalni igrač. Iako mislim da je naperedovao, nismo našli konstantnu ulogu za njega ove sezone - ocenio je trener Oklahome Mark Degnolt.

Ipak, poeželeo je sreću srpskom košarkašu.

- Ali, on je još jedan momak za koga navijamo, u koga verujemo, i cenimo njegovu posvećanost našem programu tokom njegovog vremena ovde i želim da i on to zna - jasan je bio Degnolt.

