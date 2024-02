ŠTA SE DESILO SA MIROTIĆEM? Čović otkrio: Zvezda ga je htela, a onda se javio Partizan

PRVI čovek KK Crvena zvezda Nebojša Čović bio je gost podkasta „Luka i Kuzma“, gde je govorio o mnogim temama koje su aktuelne, ali i koje su prošle.

Nezaobilazna priča je bila ona o Nikoli Mirotiću, koji je pod nerazjajšnjenim okolonostima odustao od dolaska u Partizan, a bilo je kontakata sa njim i sa Malog Kalemegdana.

– Mi smo Mirotića zvali, u maju mesecu. Ja sam ga lično zvao, prvo njegovog menadžera, pa njegovog tasta, pa onda smo se lično čuli i on je rekao da će razmisliti nekoliko dana. Čovek je razmislio i javio da to nije to – rekao je Nebojša Čović.

On je potom otkrio i neke detalje ugovora.

– Pominjali smo na koliko godina hoće, jednu plus dve, plus tri, ja njega znam, on je generacija mog sina, znam ga odmalena. Posle tih nekoliko godina se javio, čuli smo se i rekao da to nije to. Ne govoreći ni gde će, ni šta će. Tu se završilo. Sve ovo ostalo, ubacivanje političara, pa crkva, pa svetost patrijarh – ističe Čović.

Na kraju, on je rekao i da je sa Mirotićem završeno pre Partizana.

– Sa Mirotićem je završeno, posle toga je Partizan radio, pregovarao, mi smo još to pipali u martu mesecu, u kontaktu sa tastom, njegov tast se bavi i menadžerskim poslom, Đoković mali koji je u Americi, oni su mu zastupnici. Vrlo korektan odnos i taj odnos smo zadržali i sa Mirotićem.

Istakao je i da je humanitarac, ali da ne zna zašto je propalo sa Partizanom.

– On to ne želi da ističe, on insistira da na nekim stvarima na kojima učestvuje. Zašto je to bilo sa Partizanom, nemam pojam.

