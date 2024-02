RUSI OSTALI ZATEČENI: Evo šta je upravo uradio omiljeni saigrač Nikole Jokića

Rusija je skoro pune dve godine u centru pažnje svetske javnosti, još otkako je počeo rat u Ukrajini, a najnovije vesti vezane za ruski sport ovoga puta se ne tiču zapadnih sankcija, iako su podjednako čudne za javnost Ruske Federacije.

Foto: EPA

Evo kako je ono što je uradio jedan od omiljenih, sada bivših, saigrača Nikole Jokića, Vil Barton, javila agencija "RIA Novosti":

"Došao, video, otišao. Ta tri slova bolje od bilo čega karakterišu karijeru Amerikanca Vilal Bartona u košarkaškom klubu CSKA.

20. januara 2024. - bivši NBA igrač je potpisao ugovor s Moskovljavanima

20. februara 2024. - ugovor je raksinut 'na osnovu jednog od predviđenih uslova'.

Košarkaš se vraća u Sjedinjene Američke Države.

A pritom, Barton nije odigrao ni jedan meč za 'armejce'. Interesantan transfer", konstatuje ruska novinska agencija.

Inače, 33-godišnji košarkaš, koji je 2012. bio 40. pik na NBA draftu, igrao je najpre za Portland, a onda od 2015. do 2022. za Denver nagetse.

Proteklu sezonu je započeo u Vašingtonu, završio je u Torontu, da bi onda usledio transfer u Rusiju, koji se završio tako da su i Rusi ostali zatečeni.

Nikola Jokić - statistika

I dok je Barton igrao u Koloradu, srpski as je bio odličan, ali Nikola Jokić je iz sezone u sezonu sve bolji. Ove ostvaruje proseke od 26,2 poena po utakmici (naspram prošlosezonskih 24,5), 12,2 skokova (naspram 11,8 minule sezone) devet asistencija (u prošlom šampionatu imao ih je 9,8 po meču), a bolji je i u blokadama (0,9 po nastupu, naspram 0,7).

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji, u kojoj Jokićevi Nagetsi i nastupaju, prvo mesto drži Minesota sa učinkom 39-16, druga je Oklahoma sa 37-16, treći Los Anđeles klipersi sa 36-17, a Denver je četvrti sa 36-19 posle pet poraza u poslednjih deset utakmica. Iza su Feniks i Nju Orleans sa po 33-22, Dončićev Dalas sa 32-23, Sakramento sa 31-23 i ostatak konkurencije.

Na "Istoku" vodi Boston sa 43-12, a za njim slede neverovatni Klivlend koji je dobio 14 od poslednjih 16 mečeva i ima 36-17, te Milvoki sa 35-21, Njujork sa 35-22, Filadelfija sa 32-22, Indijana sa 31-25...

Kada igra Denver? Raspored utakmica:

Posle pauze zbog NBA ol-stara, Denver redom igra (po našem, srednjoevropskom vremenu) po sledećem rasporedu:

petak, 23. 2. - kod kuće protiv Vašingtona od 3 sata

subota, 24. 2. - u gostima protiv Portlanda od 4

ponedeljak, 26. 2. - u gostima protiv Golden Stejta od 1

četvrtak, 29. 2. - kod kuće protiv Sakramenta od 3

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice.

Plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

