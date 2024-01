POŠTEDELI NAVIJAČE STRESA: Crveno-beli igrom za uživanje slomili Valensiju, Nedović nemilosrdan prema bivšem timu

NAPOKON su košarkaši Crvene zvezde poštedeli svoje navijače stresa u jednoj evroligaškoj utakmici. Iako je od derbija u ABA ligi proteklo manje od 48 sati, stabilnom igrom na oba kraja terena i košgeterskim rekordom sezone Nemanje Nedovića ubedljivo su savladali Valensiju u 24. kolu elitnog takmičenja - 82:64.

Osim desete pobede, u džep su stavili i prednost u međusobnim susretima pred još jedan španski izazov, po imenu i kvalitetu mnogo veći. U petak, takođe u „Areni“, pokušaće da protiv Barselone načini još jedan značajan korak ka povratku u trku za plasman u plej-in Evrolige.

Ako je neko zakasnio na prvu četvrtinu, ništa nije propustio. Odbrana crveno-belih držala je protivnika na nuli više od četiri minuta, ali napad na zonu Valensije nije bio u stanju da defanzivne napore pretvori u rezultatsku prednost. Junak pobede u derbiju Jago nije igrač za kreaciju protiv postavljene odbrane, posebno tako čvrste kakvu ima španska ekipa.

Srećom, povreda skočnog zgloba Teodosića u meču sa Partizanom nije zahtevala odsustvo igrača koji ima ključ za svaku bravu. U paru sa Hangom uklonio je čepove i potekla je Zvezdina igra i serija 12-0 za samo dva i po minuta druge deonice. Teove lopte reanimirale su Tobija, Gilespiju ni on nije mogao da pomogne. Taj talas uzjahao je Nedović, koji je za 11 poena za tek sedam minuta doneo najvećih plus 14.

Snaga potrošena u iscrpljujućem derbiju počela je da stiže na naplatu u nastavku utakmice. Mitrović i Bolomboj izgledali su kao da su odradili tri vezane smene, ali je napadačka inspiracija Nedovića protiv nekadašnjeg tima držala crveno-bele na bezbednoj udaljenosti. Već do sredine treće četvrtine ubacio je 24 poena, uz pet trojki iz šest pokušaja!

Imali su crveno-beli i priličnu pomoć neuobičajeno anemične i konfuzne Valensije, čiji je procenat šuta za tri poena u prve tri četvrtine bio na amaterskih 16,7 odsto. Imali su i raspoloženog Tobija, još jednog nekadašnjeg igrača španskog protivnika. Teo mu je ulio samopouzdanje, pa je Amerikanac tek drugi put ove evroligaške sezone zaista igrao kao letošnje pojačanje.

Tu etiketu zaslužio je i Smart minijaturom sredinom poslednje četvrtine, kada je vezao sedam poena u trenucima dok se dvoranom orilo „Teo, Teo“. Mozak Zvezdine igre seo je na klupu umornog izgleda, ali ovog puta nije bilo razloga za brigu da će njegovi saigrači olako prosuti prednost. Naprotiv, uvećavali su je na krilima Jaga i fantastičnog Nedovića, koji je meč završio sa 27 poena i dobio ovacije publike.

Preskočio je odgovor na pitanje o svojoj partiji sezone i skrenuo temu na važnije stvari.

- Najvažnija je pobeda, važna za samopouzdanje, kao i svaka u Evroligi. Moramo da imamo kratko pamćenje i da se odmah okrenemo sledećem meču sa Barselonom. U ovom je presudnu ulogu odigrala naša odbrana.

Sličnog mišljenja je i Majk Tobi.

- Izuzetno važna pobeda u pokušaju da se vratimo u igru za plasman u plej-in. Kao što je trener rekao, za nas je sada svaka utakmica finale, nemamo prostora za opuštanje. Definitivno je ključna bila odbrama, teško je dobiti kada primite kod kuće 90 poena kao što je to bio slučaj u nelim mečevima.

C. ZVEZDA 82

VALENSIJA 64

DVORANA „Beogradska arena“. Gledalaca: Sudije: Lotermozer, Mogulkoč, Petek.

C. ZVEZDA: Smart 7 (3/4 za dva, 0/5 za tri), Teodosić 6 (7 as), Hanga 7, Davidovac 5 (4 sk), Mitrović 4, Lazić 2, Tobi 11 (4/8 za tri, 1/2 za tri), Bolomboj (6 sk), Nedović 27 (2/5 za dva, 6/7 za tri), Gedraitis 8, Gilespi, Dos Santos 5 (5 sk, 4 as).

VALENSIJA: Harper 8, Klaver, Puerto, Rivers 10, Pradilja 2, Anderson 5, Lopez-Arostegi, Džons 11, Inglis 10 (5 sk), Robertson 7, Odželej 9 (5 sk), Pengos 2.

11:12, 28:18, 22:19, 21:15

