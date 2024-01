KUKAVIČKI POTEZ EMBIDA: Jokiću dabl-dabl, a centar Filadelfije ostavio sve u neverici (FOTO/VIDEO)

SRPSKI centar Nikola Jokić upisao je 26 poena, 16 skokova i sedam asistencija u pobedi Denver nagetsa nad Filadelfija seventisiksersima 111:105.

NBA publika je ostala uksraćena za duel najboljih centara na svetu, pošto je aktuelni MVP Džoel Embid osetio bol u kolenu tokom istezanja pred utakmicu.

Obećanje zadato 17. januara posle 41 poena i pobede, Džoel Embid nije ispunio. Posle duela sa Nikolom Jokićem, Kamerunac je "Džokeru" udelio kopmliment najboljeg na svetu i da će se opet sresti za 10 dana.

Jesu, ali verovatno samo na zagrevanju ili posle meča. Embid je presedeo meč u Koloradu zbog bola u kolenu, koji je osetio tokom istezanja.

Sem njega u sastavu nije bilo ni ostalih nosilaca i veterana poput Tajrisa Meksija, Tobajasa Herisa, Roberta Kovingtona iz sličnih razloga. Izostanak glavnih igrača samo je dodatno motivisao epizodiste i izvršioce sporednih uloga.

Gosti sa Istoka su pokazali veliku borbu i energiju od početka do kraja meča. Denver je posle solidnog uvoda vrlo brzo uvideo da se rival neće tako lako predati.

Filadelfija je bila konstantno blizu, uz povremene momente prednosti. Čak je i naizgled nezainteresovani Nikola Jokić sa tek šest poena na poluvremenu morao da podigne nivo igre, pa je u trećoj deonici ušao u seriju od 10 u nizu, odnosno 12 od 14 poena. Srećom po Nagetse, Džamal Mari je završio prvo poluvreme sa 20 poena, tako da je niža polovina šampionskog tandema vidno od starta bila u punom ritmu.

Pri rezultatu 96:96 na četiri minuta do kraja regulranog dela, Nagetsi nižu sedam poena. Lopta je išla Jokiću, koji je sa lakoćom dolazio do pozicije u reketu odakle je bivao fauliran za slobodna bacanja, poentirao ili asistirao. Znalo se ko je glavni i on je isporučio šta se od njega i tražilo.

Jokić je završio sa 26 poena, 16 skokova i sedam asistencija. Mari je stao na 23 poena, Majkl Porter Džunior ih je ispratio sa 20 poena i osam skokova.

Kod Filadelfije, Pol Rid je meč završio sa 30 poena i 13 skokova. Keli Ubre je upisao 25 poena, Markus Moris i Partik Beverli su pridodali po 17 poena.

