BORAC ZA SVA VREMENA: Predrag Šuput se za "Novosti" oprostio od Dejana Milojevića

PLAČ za Dejanom Milojevićem ne prestaje. Tugu za preranim odlaskom velikog igrača i trenera su u ponedeljak uveče u "Beogradskoj areni", na meču između njegova dva bivša kluba, Partizana i Mege (112:80), podelili svi oni koji su ga poznavali, voleli i poštovali. Među više od 23.000 ljudi bilo je i dosta nekadašnjih Milojevićevih saigrača koji su zauzeli prve redove dvorane noseći majice sa njegovim likom. Jedan od njih, Predrag Šuput, se u emotivnoj ispovesti za "Novosti" oprostio od svog dragog prijatelja.

FOTO: M. Vukadinović

- Sve je o Dekiju rečeno prethodnih dana od velikih ljudi koji su ga poznavali i čije je živote ukrasio. Utakmica je bila savršen način da se od njega oprostimo i to baš u duelu dva kluba koja su mu obeležila kako igračku tako i trenersku karijeru. Veoma emotivno sam doživeo sam meč, ljudi iz Partizana su to na dostojanstven način priredili, kao i navijači koji su pokazali da ne zaboravljaju svoje legende. Posebno me je dirnuo film koji su pustili pre početka, u njemu je bilo sadržano sve ono što je Deki predstavljao - ističe Šuput za naš list.

Sa pokojnim Milojevićem je u Partizanu proveo dve sezone (2004-2006) igrajući pod vođstvom trenera Duška Vujoševića. Od bezbroj zajedničkih anegdota i trenutaka, Šuput ističe jedan detalj koji na besprekoran način oslikava njegov karakter.

- Period koji smo zajedno proveli u Partizanu je bio veoma uspešan. Uzeli smo dve titule, igrali Evroligu i mnogo toga naučili o košarci i životu. Dosta toga smo proživeli zajedno, prošli svakakve trenutke, ali ono što mi prvo pada na pamet kada govorim o njemu kao igraču jeste to da nikada nije tražio taj-maut. Ne znam koliko puta sam mu govorio da izađe iz igre kada sam ga video iscrpljenog kako jedva diše ili povređenog. Međutim, za njega to nikada nije bila opcija. E, to je bio Deki! Borac za sva vremena, najveći fajter kog sam poznavao i onaj koji nije znao da odustane. Uvek je davao celog sebe.

Sem neupitnih igračkih, ali i trenerskih kvaliteta, košarkaška zajednica bi Milojevićeva pre svega trebalo da pamti po zaraznom osmehu i velikodušnom srcu.

- Definitivno po vedrini, osmehu i pozitivnom duhu. Nikada ga nisam video neraspoloženog, a poznavali smo se godinama. Stalno je bio nasmejan i optimističan. Mnogo mi je teško pao njegov odlazak, mislim da niko još nije svestan da ga nema, jer se sve to desilo tako iznenada - neutešan je Šuput.

Viđen da vodi reprezentaciju PONOVIO JE Šuput ono što se prethodnih dana u nekoliko navrata pominjalo, a tiče se eventualnog Milojevićevog angažmana na klupi nacionalnog tima na kojoj je bio viđen. - Bio je savršen "materijal" za trenera. Način na koji je prilazio i komunicirao sa igračima je bio pravi. Mnogo toga je već postigao u karijeri, ali ostaje velika žal što ga nećemo videti na klupi reprezentacije za koju mislim da bi bio savršen. Sada nam, nažalost, ostaje da samo o tome pričamo.

