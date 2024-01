"IDIOTI NA KVADRAT!" Nebojša Čović bljuje vatru pred Baskoniju, otkrio i sa kakvim problemima se susreće Zvezda

PREDSEDNIK košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović naveo je tokom gostovanja na "TV Prva" da previše duplih kola u Evroligi u kombinaciji sa povredama utiču na regularnost takmičenja.

Foto: N. Paraušić

Crvena zvezda će večeras od 19.00 sati ugostiti Baskoniju u 23. rundi Evrolige, a očekivanja su ništa manja od pobede nakon vrlo dobrog starta aktuelne godine.

"Očekujem pobedu. Tačno je da smo imali jako težak period. Imali smo već sedam utakmica ove godine. Izgubili smo dve, od Asvela i Cedevite. Dobili smo Fenerbahče u gostima posle derbija kada smo deklasirali Partizan. Onda smo otišli u Ljubljanu onako umorni, tačno se videlo", naveo je Čović, a potom je pričao o prenatrpanom rasporedu.

"Kada pogledate ovu sezonu, po pitanju Evrolige, ona je dosta ujednačena. Svako svakog može da pobedi, ako naiđete na premor, loš dan... Ta dupla kola su izazvana dogovorom FIBA i Evrolige i sad je sve nabijeno. Vi tada nemate ni vremena za oporavak ekipe. Nama se tako poklopilo da sva dupla kola igramo na gostovanjima, neki to nisu imali. Nekima su se pogodila dupla kola u Beogradu, ali šta da radimo".

Sve to, kako kaže, u kombinaciji sa povredama utiče na regularnost Evrolige.

"Nije moje za analizu, ali moramo to da kažemo – izuzetno veliki broj povređenih igrača ove godine. Ne samo u Zvezdi, već u svim klubovima. Na neki način to utiče na regularnost. Bezazlena povreda, četiri-pet dana, izgubite dve utakmice. To kazuje da mi moramo da imamo 15-16 igrača. Kod nas kada pogledate: Teodosić, Nedović, Jago, Šabaz kada je bio, Hanga, Mitrović, Lazić... Sad je pod povredom Nedović, takođe i Topić. Videćemo kako će ići oporavak. Naše doktorske ekipe su izvanredne, rade fantastičan posao. Pošto čujem da neki bezveznjaci koji pričaju oko doktorskih ekipa. Neki idioti, to nisu bezveznjaci, to su idioti na kvadrat. Ali očigledno da je preko društvenih mreža i nekih video-klubova koji se nazivaju televizijama dozvoljeno da zakupljujete prostor, a da pritom nemate ni osnovnu školu završenu. Ovde se profesori brinu o njima".

Zatim je zabrinuo navijače Crvene zvezde.

"Ne znam da li će večeras igrati Teodosić, to je dodatan naš problem. To bi Janis trebalo da odredi. Došao je novi igrač, ali Smart je tu tek dva dana, čovek koji nikada nije igrao u Evropi".

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.