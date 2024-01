NAJPRLJAVIJI IGRAČ NBA LIGE BIO NADOMAK PENZIJE: "On me je odgovorio, bitnije mu je da pomogne nego kazni"

Košarkaš Golden Stejt voriorsa Drejmond Grin bio je veoma blizu iznenadnog penzionisanja, pre nego što ga je komesar NBA lige Adam Sliver odgovorio od takve odluke.

Grin je pre nekoliko nedelja nakon udarca koji je zadao centru Finiksa Jusufu Nurkiću dobio suspenziju ne neodređeni period, koju su čelnici lige prekinuli nakon 12 propuštenih utakmica.

S obzirom da ovo nije bila prva suspenzija zbog nesportksih poteza u njegovoj karijeri, Grin se našao na velikom udaru javnosti.

- Rekao sam Silveru da je sve to previše za mene i da ne mogu da izdržim. Rekao sam mu da ću se penzionisati, na šta je on odgovorio da donosim ishitrene odluke i da mi to neće dozvoliti.

Nakon saopštavanja svoje odluke komesaru lige, Grin je prema svojim rečima imao dug razgovor sa Silverom koji mu je bio od velike pomoći.

- Drago mi je da sam deo lige u kojoj je on komesar. Silver je tip osobe kojoj je više stalo da vam pomogne nego da vas kazni ili povredi, rekao je krilni centar Golden Stejta.

Trener ekipe iz San Franciska Stiv Ker izjavio je da se Grin priključio treninzima ekipe, ali da još uvek nije doneta odluka kada bi mogao da se vrati na parket.

