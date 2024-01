KO BI REKAO? NBA liga objavila prvi presek glasanja za Ol-star, evo kako stoji Nikola Jokić!

Nikola Jokić je na putu da ponovo zaigra na NBA Ol-star utakmici, iako u ovom trenutku nije na samom vrhu kada se o glasovima navijača radi.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, Jokić je treći među "visokim" igračima Zapadne konferencije, sa 1.636.041 glasom, a ispred njega su drugoplasiran Kevin Durant iz Feniksa sa 1.807.394 i Lebron Džejms (LA Lejkers) sa 2.008.645.

Kako je iza Jokića prilično udaljen četvrtoplasirani Entoni Dejvis (LA Lejkers), koji je sakupio 988.225 glasova, može se reći da je srpski as na dobrom putu da iznova bude starter na "utakmici svih zvezda" jer će u početnim petorkama biti po tri "visoka" i dva spoljna igrača iz obe konferencije.

Što se "Zapada" tiče, među bekovima ubedljivo vode Luka Dončić (Dalas, 1.452.733) i Stef Kari (Golden Stejt, 1.394.980) dok je zvezda Oklahome Šai Gildžus Aleksander dosad skupio 966.927 glasova.

Kada je o Istočnoj konferenciji reč, trio vodećih "visokih" igrača čine Janis Adetokumbo (Milvoki, 2.171.812), Džoel Embid (Filadelfija, 1.844.025) i Džejson Tejtum (Boston, 1.765.919), dok je četvrtoplasirani Džimi Batler iz Majamija prilično udaljen (767.913).

Na spoljnim pozicijama ubediljvo vodi novi as Indijane, američki reprezentativac Tajris Haliburton (1.380.795), drugi je Demijan Lilard (Milvoki, 955.751), a treći Tre Jang (Atlanta, 873.979).

Lakers’ LeBron James and Bucks’ Giannis Antetokounmpo lead the NBA’s first 2023-24 All-Star fan voting return: pic.twitter.com/PuLC37lMFN — Shams Charania (@ShamsCharania) January 4, 2024

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji, u kojoj Jokićevi Nagetsi i nastupaju, prva je Minesota sa učinkom 24-9, Denver je porazom od Oklahome pao na treće mesto i sad je na 24-11, pomenuta Oklahoma je druga sa 23-10, a posle šampiona su na tabeli Klipersi sa 21-12, Sakramento sa 20-13, te Nju Orleans sa 21-14, Dalas sa 20-15, kao i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 26-7, a za njim slede Milvoki sa 24-10, Filadelfija sa 23-10, Majami sa 20-14, Indijana sa 19-14...

Kada igra Denver? Raspored utakmica:

Denver u novoj, 2024. godini, redom igra (po našem, srednjoevropskom vremenu) u po sledećem rasporedu:

petak, 5. 1. - u gostima protiv Golden Stejta od 4

subota, 6. 1. - kod kuće protiv Orlanda od 3

ponedeljak, 8. 1. - kod kuće protiv Detroita od 2

četvrtak, 11. 1. - u gostima protiv Jute od 4

subota, 13. 1. - kod kuće protiv Nju Orleansa od 3

nedelja, 14. 1. - kod kuće protiv Indijane od 21.30

sreda, 17. 1. - u gostima protiv Filadelfije od 01.30

subota, 20. 1. - u gostima protiv Bostona od 01.30

ponedeljak, 22. 1. - u gostima protiv Vašingtona u ponoć

sreda, 24. 1. - u gostima protiv Indijane u 1

petak, 26. 1. - u gostima protiv Njujorka u 1.30

subota, 27. 1. - kod kuće protiv Filadelfije od 23.30

utorak, 30. 1. - kod kuće protiv Milvokija od 3

i tako dalje.

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice. Ol-star utakmica se održava 18. februara u Indijanapolisu, plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije, na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

A ako vam se košarka sviđa, NBA kao njen sastavni deo, kao i sve što u njoj rade Nikola Jokić i Denver, ali i ne samo oni već i svi ostali srpski i drugi asovi, pratite ih na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.