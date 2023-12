NEMA MILOŠA, NEMA ŠANSE: Kako je Panatinaikos ugušio Teodosića i savladao Crvenu zvezdu

TRENER Panatinaikos Ergin Ataman nije ponovio grešku svog neiskusnijeg kolege na klupi Makabija Odeda Kataša. Posle jedne od najboljih partija Miloša Teodosića u evroligaškoj karijeri, upotrebio je sva sredstva da uguši motor ove manjkave ekipe Crvene zvezde i osigura Panatinaikosu rutinsku i na kraju ubedljivu pobedu - 82:65.

M. Vukadinović

Čvrste odbrane obeležile su prvo poluvreme u krcatoj i izuzetno bučnoj „OAKA areni“, ali to ne abolira napadačku bezidejnost i crveno-belih i domaćih zelenih. Očekivano, Ataman je fokus defanzive svog tima usmerio ka Teodosiću, konstantnim pritiskom cedio snagu Zvezdinom glavnom kreatoru. Mladi Topić, koji bi trebalo da preuzme deo tog tereta, ostao je van sastava, dok je Dos Santos odigrao solidnih sedam minuta u prvom delu meča. Možda je mogao i koji minut više.

Crveno-beli su rezultatski bili u igri uprkos skromnom napadu, uglavnom je poentirala iz tranzicije. Napadi na postavljenu odbranu ličili su na težak rudarski posao, u kojem su se najbolje snalazili Mitrović, Bolomboj i Nedović, nekadašnji igrač Panatinaikosa koga su domaći navijači srdačno pozdravili. Zaostatak od sedam poena na odmoru mogao je da bude manji, ali i veći da je atinski tim bolje iskoristio čak devet ofanzivnih skokova.

Sferopulos je drugo poluvreme započeo sa Teom i Jagom u petorci, sa očiglednom namerom da time oživi umrtvljeni napad. To je donekle urodilo plodom, ali je poremećen balans defanzive i ofanzive. Takve pojave su neminovne kada nemate raspložene igrače u izobilju, a Zvezdi ih je u ovom meču ozbiljno manjkalo. Bez ikakve napadačke uloge Tobija, Gedraitisa, Hange, Simonovića i Teodosića, Panatinaikosu nije bilo potrebno da oduševljava igrom svoje navijače da bi se čitavim tokom treće četvrtine klackao na dvocifrenoj granici.

NAPADAČKE MUKE TRENER Crvene zvezde Janis Sferopulos nije mogao ništa pozitivno da izvuče iz 11. poraza na sredini regularnog dela Evrolige. - Napadački smo se mučili, nismo mogli da nađemo rešenja, pogotovo u drugom poluvremenu utakmice. Dozvolili smo Panatinaikosu da postigne neke lake poene i tu smo izgubili šansu da se vratimo u meč. Strateg Panatinaikosa Ergin Ataman nije skidao osmeh sa lica nakon četvrte uzastopne pobede svoje ekipe. - Odigrali smo sjajnu odbranu protiv napadački izuzetno talentovanog tima. Ne zaboravite da je Zvezda protiv Makabija postigla 98 poena, sada samo 65. Na početku smo koristili Kalaicakisa da izbacimo Teodosića iz igre, Grent je uradio odličan posao u odbrani na Nedoviću. Četvrti smo na polovini ligaškog dela, ne bih imao ništa protiv da tako bude i na kraju.

Sredinom tog perioda na povredu kolena požalio se Mitrović posle jednog doskoka i zatražio izmenu. Više se nije vraćao na parket. Pokušao je da ga odmeni Simonović, ali bolje da nije, pa je grčki stručnjak digao sa klupe Davidovca, još jednog u nizu igrača bez napadačkog doprinosa. Bolomboj praktično nije izlazio iz igre. Da jeste, pitanje pobednika u ovakvim okolnostima bilo bi rešeno znatno ranije. Teo je dugo bio na odmoru u poslednjoj četvrtini, po povratku nije proveo na terenu ni dva minuta pre nego što je i on tražio izmenu. Svima u dvorani bilo je jasno da je pitanje pobednika rešeno, preostalo vreme proteklo je u imitaciji takmičarske utakmice.

PANATINAIKOS - C. ZVEZDA 82:65 (20:17, 18:14, 23:19, 21:15)

DVORANA „OAKA arena“. Gledalaca: 19.000. Sudije: Lotermozer, Bisan, Majkić.

PANATINAIKOS: Kalaicakis 2, Vildoza 2, Balcerovski, Slukas 9 (7 as), Grent 14, Nan 6, Lesor 13 (4/5 za dva, 4 sk), Adetokumbo 8 (6 sk), Grigonis 9, Ernangomez 4, Mitoglu 15 (5 sk), Mancukas.

C. ZVEZDA: Lazarević, Teodosić (0/2 za tri, 3 as), Hanga 6, Davidovac 2 (7 sk), Mitrović 12 (6/9 za dva, 6 sk), Lazić, Simonović, Tobi 2, Bolomboj 15 (5/6 za dva, 5 sk), Nedović 15 (4/5 za dva, 1/4 za tri), Gedraitis 1, Dos Santos 12 (3/6 za dva, 2/4 za tri, 4 as).

