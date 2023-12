"KOLIKO SMO GA SAMO TRPELI!" Nedović brutalno iskren o Nejpiru: Tako nešto nisam video deset godina, ali sad nam je lakše

KOŠARKAŠ Crvene zvezde Nemanja Nedović sumirao je proteklu polusezonu, govorio o željama i ciljevima za narednu godinu, ali i iskreno o celoj situaciji sa Šabazom Nejpirom

M. Vukadinović

- Za deset godina karijere nisam video da je neko nekoga trpeo i podržavao, ne mislim samo na klub, kao što smo mi podržavali Šabaza. Mi smo mnogo energije trošili na to, umesto na neke bitne stvari i sada kada je otišao, mislim da možemo da se fokusiramo na ono što je nama potrebno i sigurno da će nam to olakšati stvari - rekao je Nedović okupljenim medijima, a prenosi "Sportal".

Ove sezone je Crvena zvezda već na dvocifrenom broju poraza u Evroligi, a to je moglo biti mnogo drugačije. Ipak, posle pobede nad Makabijem moglo bi sve da krene nabolje.

- Sve utakmice smo izgubili sa pet ili manje poena razlike. U tom trenutku kada se izgubi utakmica to nije najsjajnije, isprazniš se emotivno i fizički, ali onda razmisliš i vidiš da fali to nešto malo što će nam doneti više pobeda na strani. Dobili smo sad Makabi, nadam se da će to biti prekretnica da nastavimo da pobeđujemo u gostima, jer da bi napravio uspeh u Evroligi, jako je bitno pobeđivati na strani. Mislim da smo se sada regrupisali i zbližili otkad je Šabaz otišao i mislim da će nam to mnogo pomoći u daljem radu - rekao je on.

Foto: Tanjug

Osvrnuo se i na rad sa novim trenerom Janisom Sferopulosom koji je tokom sezone zamenio Duška Ivanovića na klupi crveno-belih.

- Janis je sjajan čovek pre svega, o trenerskim kvalitetima neću ni da pričam. Sjajan čovek sa kojim može da se razgovara i dogovara. Zbog njega želim da napravimo uspeh i da mu vratimo na najbolji mogući način za ovo poverenje - završio je Nedović.

