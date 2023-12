NAJJAČE VATRENO KRŠTENJE: Evo kada Nikola Topić debituje za KK Crvena zvezda u Evroligi

"DELFINI" imaju dva puta do dođu do Pariza. Prvi je već u Hrvatskoj, gde se na EP od 4. do 16. januara deli jedna karta, a drugi je početkom februara u Dohi, gde će na SP biti podeljene poslednje četiri vize za Olimpijske igre u francuskoj prestonici. Vaterpolisti, po običaju, žele što pre da odu u "gradu svetlosti".