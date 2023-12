"ZGROŽEN SAM! Željko Obradović poludeo na novinara u Madridu: LJudi, o čemu vi pričate?

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da je njegova ekipa bez energije odigrala sinoćnji evoroligaški meč protiv Reala u Madridu i istakao da mu je žao što crno-beli nisu uspeli da pruže veći otpor.

"Nismo igrali sa energijom koja je potrebna za utakmicu. Bez ikakve agresivnosti u odbrani, sve ono što nas je krasilo pre dva dana protiv Valensije. U napadu nestrpljivi, apsolutno nikakav protok lopte. Davali su nam lake poene iz kontranapada, davali su nam lake poene iz skoka u napadu i, ono što je najgore, davali su nam lake poene posle naših izgubljenih lopti", rekao je Obradović.

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Madridu od Reala sa ubedljivih 75:91, u utakmici 16. kola Evrolige.

"U košarci postoje izgubljene lopte i to je deo igre ako je protivnička ekipa agresivna, ali ako ti direktno bacaš loptu u ruke protivničkih igrača, onda je to na neki način neobjašnjivo", rekao je Obradović.

Trener Partizana je naveo da igrači verovatno osećaju umor, ali da to ne može da bude izgovor jer je i Real igrao utakmicu pre dva dana u Beogradu.

"Ali, ne bih o njima, mislim da su oni ubedljivo najbolji tim u Evroligi ove sezone. Žao mi je što nismo probali da pružimo veći otpor i što nismo igrali na nivou koji inače krasi našu ekipu. Ta želja, borbenost i pamet u napadu. Okrećemo se novoj utakmici i to je to. Još jednom hvala svim ljudima koji su bili sa nama večeras ovde.

Na kraju ga je jedan španski novinar pitao o emocijama na terenu i o tome da li je prošlosezonska tuča na parketu i sve što se dogodilo u Madridu imalo uticaj pre meča.

"To možda vi gledate, za šta da vraćamo? O čemu pričate, igrali smo kao protiv svakog drugog tima. To što igramo protiv Reala, to je to. Nema nikakvog revanša i osvete. Zgrožen sam kada neko priča o tome i kada to izgovara. Zgrožen sam", zaključio je Obradović i posle toga je napustio konferenciju jer nije bilo više pitanja.

