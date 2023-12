PRVAK EVROPE DEKLASIRAO PARTIZAN: Real zaustavio veliku seriju pobeda crno-belih u Evroligi!

Partizan nije uspeo da napravi veliku senzaciju, nije joj bio ni blizu: u 16. kolu Evrolige izgubio je kao gost od Reala u Madridu, a konačan rezultat glasio je 91:75, i to nakon što je domaćin vodio i sa po 27 poena razlike.

Posle pet uzastopnih trijumfa u elitnom nadmetanju, crno-beli su se namerili na "starog znanca", koji ne samo da je posle burnih dešava u onih pet međusobnih okršaja u prošlosezonskom četvrtfinalu postao i prvak Evrope, već je trenutni lider evroligaškog takmičenja.

A kako je ekipa trenera Ćusa Matea igrala na momente protiv gostiju iz Beograda, prilično je jasno zašto se Željko Obradović nervirao, "menjajući boje" lica usled onog što (ni)su radili njegovi izabranici.

Kada rival šutira sa 72,2% za dva poena u celom prvom poluvremenu, kada u njemu ima maltene dvostruko više asistencija (13:7), a skoro četvorostruko više puta osvojenih lopti (7:2), onda je bilo i pravo malo čudo što je Partizan samo sa 12 poena razlike gubio na velikom predahu. Na žalost po Obradovića i "grobare", smanjenje dotad najvećeg zaostatka (-17) nije se desilo zahvaljujući majstorijama beogradske ekipe, već usled serije velikih promašaja Madriđana u završnici druge deonice. Tada se Partizan i vratio u život, nakon što je isprva muku mučio sa Džananom Musom (16 poena je ubacio za prvih četvrtinu i po), a onda se spoljnom linijom domaćih u kojoj su briljirali Kampaco, Ljulj i Rodrigez.

Kaboklo je bio jedini koji je, u ofanzivnom smislu, parirao Realu, no iako ga je trener držao van terena samo minut i 37 sekundi u prve dve četvrtine, to nije bilo dovoljno da se uspostavi mirna igra u reketu, gde je Tavares uglavnom obavljao ono što se od gorostasa tog formata i očekuje.

Ipak, postojala je nada kod crno-belih da donekle popravljeni utisak u završnici druge deonice može da bude zamah za preokret u nastavku, a za tako nešto bilo je neophodno, kako je to Željko Obradović tada rekao "smanjiti broj grešaka" a Partizan ih je imao čak deset "i to ne običnih, već davanjem lopte u ruke rivala". A kako se baš to nastavilo na početku treće četvrtine, krenuo je i crno-beli krah.

Otkako je Partizan prišao na -11, u narednih šest minuta dao je samo jedan koš iz igre, imao pet promašaja, dve izgubljene lopte, jedno isticanje vremena za napad i jednu nesportsku ličnu grešku. Da je napsram crno-belih bio neki slabiji tim, pa da se još i nadaju da bi mogli da se provuku uz tu "crnu seriju", ali Real takve poklone surova kažnjava. Uostalom, odlazak na 71:47 malo posle polovine treće deonice, to dovoljno svedoči.

Pitanje pobednika tada je uveliko bilo rešeno, pa Partizanu ostaje da se, koliko je to moguće, okrepi pred nove izazove: posle sedmice sa dva evroligaška nastupa (u Valensiji i Madridu), sledi gostovanje Zadru u nedelju od 17, pa onda u četvrtak meč sa Virtusom u Beogradu, od 18.30.

Evroliga, 12. kolo - statistika





KRAJ! Real Madrid - Partizan 91:75

(26:19 22:17, 28:15, 15:24): Vizink centar: Koser 9, Fernandez 5, Abalde, Kampaco 10p, 4as, Hezonja 14, Alosen, Rodrigez 9as, Poirije 14, Tavares 6p, 8sk, Ljulj 3, Endijae 7, Musa 23: Vukčević 12, Ledej 7, Koprivica 11, Panter 4, Smailagić 7p, 5sk, 3as, Jaramaz 2, Naneli 8, Anđušić, Doužer 2, Ponitka 4p, 7sk, Kaminski, Kaboklo 18

39' - Jaramaz promašuje trojku, Hezonja daje koš iz kontre za 89:68. Još jedan pun minut je ostao, ali će se meč nastaviti tek posle tajmauta crno-belih.

38' - Vukčević dobija tehničku grešku posle napada Partizana koji je završen košem Koprivice. A onda - Tristan Vukčević, usled rasprave sa sudijom, dobija i drugu tehničku, zbog čega je isključen. Aplaudira publici i napušta igralište. Nervira se i Željko Obradović, ali, šta je - tu je... Pomenuti igrač završava meč protiv bivšeg kluba sa 12 poena za 12 minuta.

38' - Traži Obradović tajmaut, jer je na novi Partizanov prilazak na -18 Real uzvratio trojkom Hezonje. Rezultat je 87:66.

37' - Koprivica postiže koš za -18, a sledeći napad Partizan ne koristi, te Hezonja vraća 20 razlike za domaćine (84:84). Još tri minuta do završetka.

36' - Poirije ponovo alej-up zakucavanjem (na dodavanje Kosera iz auta) oduševljava domaću publiku, a Tristan Vukčević daje trojku (10 poena) za 82:62.

35' - Opao je intezitet ali i kvalitet igre u ovim trenucima. Promašuju i jedni i drugi više nego obično, Partizan se za nijansu bolje snalazi, ali i dalje je na -21 (80:59). TV tajmaut je u toku, na polovini 4. četvrtine.

34' - Endijae skida loptu u silaznoj putanji posle prodora Nanelija, Partizan je smanjio zaoastatak na 21 poen razlike - 78:57 je, uz 6:49 do kraja meča.

32' - Meč je nastavljen uz običan prekršaj koji je dosuđen crno-belima, a domaćini uz zvuk sirene preko Rudija pogađaju koš gostiju. Sudije to ne priznaju, misle da je isteklo vreme za napad. Pregleda se i ova situacija na TV snimku...

32' - Ponovo sudije prekidaju meč da bi videle snimak. Partizan, koji je prišao na 76:53 košem Smailagića, napravio je potom faul (Ponitka), a arbitri žele da tu situaciju još jednom pogledaju.

Kraj treće četvrtine, Partizan gubi sa 76:51, a ovih deset minuta izgubio je sa 28:15.

29' - Ledej "ispravlja" promašaj Smailagića, 74:49, no "Ćaćo" Rodrigez i Poirije pik-en-rolom dovode domaću publiku do oduševljenja, jer je akcija završena zakucvanjem. Panter na drugoj strani terena promašuje trjoku...

29' - Džanan Musa se ne zaustavlja - trojka, druga na meču, iz drugog pokušaja, za 74:47 u korist Reala. To je 23. poen bosanskog košarkaša, koji je samo jednom promašio iz igre večeras.

28' - Real vodi sa 71:47, a sudije su prekinule meč kako bi pogledale snimak situacije kada je Musa izgubio loptu. Nije bilo dodatno dosuđenog prekršaja, utakmica je nastavljena.

26' - Partizan ako ne promaši koš rivala (a otkako je bio na -11, desio se jedan pogodak, pet promašaja, dve izgubljene lopte) - onda mu se istroši celo vreme za napad, a sada i jedna nesportska lična greška. Odlazi Real na ogromnih 71:47 posle penala Poirijea.

26' - Raste prednost Reala, potpuno se raspala igra gostiju - Kamapco donosi 66:44, a onda umalo da Argentinac i ukrade loptu crno-belima.

25' - Vrti glavom trener crno-belih, Real odlazi na 62:44 trojkom Endijaea, posle čega Panter promašuje trojku...

23' - Ono na šta je Obradović ukazivao na poluvremenu, da se ne daje lopta rivalima u ruke, upravo se (ponovo) dogodilo - Naneli je tako izgubio loptu, a domaćin u kontri došao do poena Tavaresa, koji je fauliran. Slobodno bacanje će izvesti posle tajmauta koji je zatražio "Žoc" čija ekipa gubi sa 57:42.

22' - Smailagiću je dosuđen prekršaj u napadu prilikom ofanzivnog skoka, pa mu je potonji koš poništen. Lopta za Real koji ima +11. A odmah potom i +13, usled 18. poena Muse.

22' - Revija trojki Bruna Kabakla, dve uzastopne za prilazak Partizana na 53:42 (u međuvremenu je Tavares poentirao)

21' - Počela je treća deonica, i to blokadom Tavaresa prilikom prodora Nanelija, a onda trojkom Kosera za Real - 51:36.

Kraj poluvremena, Partizan gubi sa 48:36, a gubio je i sa 17 razlike. Ipak, ima za čim da žale i jedni i drugi - crno-beli za olako dozvoljenoj košarkaškoj rapsodiji Džanana Muse (16 poena za manje od četvrtine i po; u Partizanu je najefikasniji Kaboklo sa 12 poena), a Real za brojnim propuštenim šansama u završnici druge četvrtine.

20' - Ima sreće Partizan u završnici ove deonice, Kampaco promašuje zicer, potom Fernandez potpuno "otvorenu trojku", a onda je i Tavares neprecizan iz reketa...

18' - "Ispravlja" se Vukčević, daje koš (dva poena), no dobra akcija domaćih omogućuje Rudiju Fernandezu da trojkom donese 48:34 Madriđanima. Partizan se potom "zaigrao" i potrošio celokupno vreme za napad, pa je na 1:45 do kraja druge četvrtine i +14 za Real i lopta za domaćine.

18' - "Kipti" Željko Obradović. Ljut je na Vukčevića posle trojke Hezonje, viče na svog igrača strateg crno-belih koji je odmah tražio tajmaut nakon povratka Reala na +13.

17' - Vratio se Partizan! Na -10 je smanjio Smailagić svojim prvim pogotkom (42:32), pa Realov trener Ćus Mateo traži tajmaut. Još tri i po minuta do završetka druge deonice.

17' - Dobro utrčavanje Ponitke i još bolja asistencija Smailagića primakli su crno-bele na -12, no na 42:28 je povisio Poirije alej-up zakucavanjem. Odmah uzvraća Naneli prodorom - 42:30. Još 3:45 do kraja druge deonice.

16' - Kaboklo je primakao Partizan na 40:26, a nakon što je Hezonja promašio pri šutu za tri, Naneli je iznudio prekršaj Ljulja u reketu Real Madrida.

15' - Na trojku Vukčevića odgovara dvojkom Hezonja - 40:24. Tristan Vukčević potom nije uspeo da ostvari "reprizu" uspešnog dalekometnog šuta, a ni Serhio Ljulj nije "ponovio" svoju trojku.

14' - Raspala se igra crno-belih. Pogrešili su iznova u napadu, a Serho Ljulj u tranziciji pogodio trojku za ogromnih 38:21 za Madriđane.

13' - Džanan Musa ne promašuje iz igre (5/5), ali promašuje sa linije penala, no njegovi saigrači hvataju loptu i... opet je Musa koban za crno-bele! Čak 15 poena bosanskog reprezentativca, koji s linije penala potom donosi 33:19. Obradović vraća Kaminskog, koji je napravio prekršaj, na klupu, a onda ponovo "meša karte". Ne ide Partizanu, uopšte...

12' - Realova igra iz tranzicije donosi probleme Partizanu. Posle možda i nedosuđenog faula domaćih, Rodrigez je u kontri kroz noge, iza sebe, dodao loptu Hezonji, a u sledećem kontranapadu faulirani Musa koji donosi 30:19 Realu. Željko Obradović, trener Partizana, traži tajmaut

11' - Naneli, Ponitka i Kaminski su se našli u startnoj postavi na početku 2. četvrtine, a od onih koji su započeli meč za Partizan, na parketu su još Ledej i kapiten Panter.

Kraj prve četvrtine, u kojoj je Partizan gubio sa deset razlike, sada sa -7 (26:19). A moglo je to da bude još manje da nije bilo ona "crna dva minuta" kada je Real napravio veliku prednost, ali i da je u poslednjem napadu, organizovanom za 4,5 sekunde, Ledej dobar prodor - završio pogotkom.

8' - Musa, Endijae i Kampaco trojkom pobrinuli su se za prethodnu seriju Madriđana, a nakon što ju je prekinuo Ledej, Fakundo Kampaco je stupio na scenu. Posle gubljenja lopte, što Partizan nije iskoristio (izgubio ju je i Kaboklo), Kampaco je dao novu trojku, a onda posle kiksa Ledeja - Argentinac je asistirao Tavaresu za velikih 24:14.

6' - Kakav nalet Reala! Posle koša Kabokla za 12:12, sedam poena u nizu dali su domaći - 19:12.

5' - Musa nastavlja svoj "teror", posle privremenog izjednačenja gostiju - reprezentativac BiH donosi 12:10 Realu.

4' - Koser pogađa trojku iz desnog ugla, Real prelazi u vođstvo, 10:8.

3' - Vratio se Real u "život", poen je samo prednosti za Partizan na isteku trećeg minuta, 7:8, usled sedam poena Džanana Muse za domaćine.

2' - Kampaco ne uspeva da uzvrati svojom trojkom, a Partizan iznova ne pogađa iz prvog naleta, ali dobija novu šansu. I, nju završava promašajem Doužera sa distance.

2' - Promašili su i jedni i drugi iz svojih drugih pokušaja, s tim da je Panterov ipak doneo novi napad crno-belima, za koje Kaboklo daje trojku! Novi pogodak centra i to je 2:5

1' - Meč je počeo! Musa je poentirao za Real iz prodora, a uzvratio na isti način Kaboklo - 2:2

20.42 - Startna postava Reala je Kampaco, Kozer, Musa, Endijae, Tavares, a za Partizan su u početnoj petorci Anđušić, Pi-Džej Doužer, Panter, Ledej i Kaboklo.

20.40 - Partizan ima podršku "grobara" i u Madridu:

Uoči meča koji je "više od igre"

"Kraljevići" u "Vizink centru" dočekuju ekipu Željka Obradovića, koja je na istom tom mestu proletos dvaput pobedila Real, povela sa 2:0 u evroliaškom četvrtfinalu, a onda ispala doživevši tri poraza u nizu. Upravo je jedan meč u španskoj prestonici ostao upamćen kao najveća mrlja u dugogodišnjim odnosima dva kluba, jer je usled divljaštva Realovih igrača izbila velika tuča aktera, usled čega se i ovo gostovanje crno-belih smatra "većim od obične košarkaške predstave" jer će emocije, sigurno, biti snažne.

A biće i dodatnog motiva kod gostiju - crno-beli igraju protiv lidera Evrolige, ujedno i šampiona Evrope...

Trener Reala: Partizan je mnogo napredovao!

Trener košarkaša Reala Ćus Mateo svesta je da njegov tim očekuje težak meč i istakao da su crno-beli mnogo napredovali u igri u odnosu na početak sezone.

- Partizan je trenutno u odličnoj formi, sa košarkašima koji igraju na visokom nivou. Kao tim zaista igraju dobro. Oni su ekipa koji igra veoma inteligentno i perfektno čita sve situacije koje im donose prednost na terenu. Partizan je poslednjih nekoliko utakmica sjajno razradio mnogo taktičkih opcija - rekao je Mateo, prenosi zvanični sajt kluba.

Real je u utorak u Beogradu savladao Crvenu zvezdu 72:58 u 15. kolu Evrolige, dok je Partizan u gostima bio bolji od Valensije 72:67.

- Partizan je mnogo napredovao u odnosu na početak sezone. Za mene je ovo najteža utakmica od svih sa kojima ćemo se suočiti narednih dana, zato što Partizan igra na šampionskom nivou. Partizan želi da bude šampion i da se plasira na Fajnal-for. Sigurno će biti tamo zbog doslednosti, koju svakodnevno pokazuju i zbog potencijala ekipe i njihovog trenera - dodao je Mateo.

Real je prvi na tabeli Evrolige sa 14 pobeda i jednim porazom. Partizan je na četvrtoj poziciji sa devet trijumfa i šest poraza.

