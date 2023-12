"RADO, PREBACI NA STUDIO B!" Danas je jedan od najtužnijih dana za navijače Partizana

Na današnji dan pre 23 godine preminuo je košarkaš Partizana i reprezentacije Jugoslavije Haris Brkić.

Foto arhiva VN

Haris Brkić preminuo je 15. decembra 2000. godine, tri dana nakon što je na njega pucao nepoznati napadač na parkingu hale Pionir.

Miljenik navijača kluba iz Humske i jedan od najtalentovanijih igrača tog vremena 12. decembra uveče upucan je u glavu na parkingu ispred dvorane „Pionir“, a tri dana kasnije je preminuo.

Brkić je to veče ranije napustio trening jer se nije dobro osećao, a nepoznati napadači su pucali na njega. Ustreljen je sa dva hica iz malokalibarskog pištolja u jagodičnu kost i ispod oka.

Slučajni prolaznik je zatekao nepomično Harisovo telo pored automobila i obavestio ekonoma Partizana Nikolu Tomaševića dok je trening još bio u toku. Košarkaš crno-belih je kolima Hitne pomoći ubrzo prevezen u Urgentni centar i operisan je na Neurohirurgiji. Bio je u komi do 15. decembra ujutru, kada je preminuo.

Foto arhiva VN

Otac slavnog košarkaša nije dočekao da se istina sazna, preminuo je, a majka Radmila se u ekskluzivnom intervjuu za "Blic" prisetila, pored ostalog, i tog kobnog dana.

- Spavao je, oko pet je sišao i otišao na trening. Ništa.. Sve normalno. Otišli su on i Mića (Berić) na trening. Počeo je trening, a Mića mi kaže da se Haris nešto nije osećao dobro, počeo je da trenira, a ujutru je trebalo da idu na put. Zato je Vlada fizioterapeut uzeo da ga malo izmasira i on je krenuo. I to je sve što ja znam... - počinje nesrećna žena i nastavlja.

- Suprug i ja smo sedeli kod kuće i oko pola 11 zove me sestra. Moj suprug je gledao neku utakmicu, zvoni telefon, ja se javim, sestra me zove i kaže: „Rado, jesi li čula na televiziji da je Harisa neko upucao?“ Kažem joj: „Ma daj, šta si ti čula, pusti budalaštine! Što bi Harisa neko ubio? Šta si ti slušala?“ U to vreme su se dešavale neke nezgode po Beogradu i ja joj kažem: „Ma ti to nisi dobro čula!“, a ona nastavlja: „Sada su prekinuli neki program koji trajao, prebaci na Studio B!“, rekla je, između ostalog, Radmila Brkić.

Haris je deseti igrač na večnoj listi po broju odigranih utakmica (290) u Partizanovom dresu i osmi na listi strelaca sa 3.709 postignutih poena, posebno je bio poznat po specifičnom dvokoraku, kojim je izbacivao rivale poput "kegli" iz igre. Možda bi danas sudije svirale korake, ali nekada je to bila poezija.

Brkić je košarkom počeo da se bavi kada je imao deset godina u sarajevskoj Bosni. U Partizan je prešao 1992. godine i u narednih šest godina sa klubom je osvojio tri titule prvaka države i tri nacionalna Kupa. Sa "crno-belima" je nastupao na Fajnl-foru Evrolige u Barseloni u sezoni 1997/1998.

Tokom karijere igrao je još za Borac iz Čačka i Budućnost.

Sa mladom reprezentacijom Jugoslavije osvojio je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Turskoj 1996. godine.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.