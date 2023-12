VLADA JOVANOVIĆ O KLS: Svi su na dobitku - i mladi igrači i srpska košarka

Večita tema i veliki problem – prelazak talentovanih igrača iz juniorske u seniorsku košarku. Mnogi od njih se na tom prvom stepeniku sapletu, neki i ne dosegnu očekivane visine.

Foto: Privatna arhiva

Kako taj korak najbezbolnije preći? Možda je Košarkaška liga Srbije dobar početak. Trend koji u poslednje vreme vlada ovim takmičenjem, pokazuje i da se mnogi mladi igrači odlučuju baš na taj korak. Sve je više klubova koji se baziraju na mladim, talentovanim igračima, a evidentno je da publika to voli.

Vlada Jovanović je iz mnogo razloga dobar sagovornik na ovu temu. Od nedavno radi u KLS – preuzeo je subotički Spartak, košarkaški centar koji se ponovo budi, a u karijeri je osvajao zlatne medalje na evropskim prvenstvima sa mlađim reprezentativnim kategorijama.

„Kompleksnija je stvar. Nisam dugo ovde, ali iz razgovora sa kolegama koji su tu već duže vreme, čujem da se stvari pomeraju i da je iz godine u godinu sve bolje takmičenje. U svakom slučaju smatram da KLS jeste, a može da bude i još bolji prvi stepenik na ulasku mladih igrača u seniorsku košarku“ kaže Jovanović.

Dodajući da je tu i problem dovoljnog broja kvalitetnih domaćih igrača sa kojima bi klubovi mogli da ostvare svoje ciljeve, zbog čega klubovi posežu sa doselekcijom i dovode strance, trener subotičkog kluba je nastavio priču:

„Druga dimenzija je to što mladi igrači prođu kroz ozbiljne sisteme, kakvih ima dosta u Srbiji, a kakvi su Partizan, Zvezda, Mega, FMP... gde se za njih prostor stvarno smanjuje, posle čega se teško se odlučuju da se vrate u KLS, jer možda smatraju da im je to korak unazad, u čemu greše, smatra Jovanović.

„Ukoliko izaberu pravi klub, naprave pravi plan, mislim da bi bilo daleko više benefita nego svega ostalog, kako za mlade igrače, tako i za srpsku košarku.

Primera je dosta u KLS. Jovanović je počeo od poznatog – OKK Beograd iz koga igrači brzo prelaze i u viši rang takmičenja.

„To je odličan primer, u OKK Beogradu odličan posao radi moj nekadašnji saradnik, Vule Avdalović. Pogledajte, to je praktično junirski tim. Bogoljub Marković je junior... A oni mogu da igraju ravnopravno sa svima. Voleo bih da tako svi razmišljamo. Tu je i zemunska Mladost, pa Sloboda, Dinamik... Počela je da se menja klima. Možda je ovo neka vrste „epidemije“ pa se još više klubova „zarazi“. KLS bi stvarno trebalo da bude liga mladih igrača“.

Jovanović smatra da bi u tom slučaju svi bili na dobitku.

„Ti mladi momci će na taj način prvi put da odu na teška gostovanja, kao što su Leskovac, Čačak, Kraljevo... Da osete tavku atmosferu, da izađu iz tih „akvarijumskih“ uslova, da vide kako to izgleda u stvarnom svetu. To je stepenik više nego što su igrali do tada. Imamo sjajan primer Nikole Topića, kome su dati minuti upravo u KLS koje je on iskoristio. Tačnije, velika većina igrača to koristi“, konstatuje Jovanović.

Za ovo vreme, od kako vodi Spartak, u ovom kontekstu primetio je neke i lepe stvari.

- Gde god da igramo u unutrašnjosti, kada neki trener da šansu nekom klincu, odmah je to aplauz sa tribina. To treba iskoristiti i mlade momke motivisati da dođu u „manje“ sredine, da se na plaše toga. Istovremeno, možda bi nekako sistemski trebalo motivisati i klubove da prave timove oko tih igrača koji sigurno imaju budućnost“, zaključio je Jovanović.

