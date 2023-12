CRNO-BELO ČUDO: Partizan od "-15" do neverovatnog trijumfa u Evroligi

Partizan je pobedio Olimpiju Milano u 13. kolu Evrolige, a iako trijumf nije senzacija imajući u vidu stanje na tabeli, konačan rezultat (82:69) jeste - jer su gosti vodili sa 15 poena razlike u drugom poluvremenu.

FOTO: M. Vukadinović

A pre tog velikog preokreta, prvo sa čime su se crno-beli susreli bila je neverovatna dalekometna paljba gostiju. Čak pet trojki, iz osam pokušaja, italijanski klub dao je u prvih osam i po minuta, pa i ne čudi što je sve vreme vodio.





Povređeni Aleksa Avramović FOTO: M. Vukadinović

Sa druge strane, Bruno Kaboklo je dizao "grobare" na noge svojim trojkaškim bravurama (3/3 u uvodnoj deonici), te je, uz gromoglasnu podršku s tribina, bio najveća prepreka da se ekipa Etorea Mesine značajnije rezultatski udalji.





Partizan je, usred pokušaja da se preokrene rezultat, doživeo peh u 6. minutu, kada je Mundobasket junak srbije Aleksa Avramović doživeo povredu noge i uz bolnu grimasu napustio parket, a na to se nadovezao "rafal" Ševona Šildsa koji je doneo i najveću razliku, 16:23. Da nije bilo razigranog Pi-Džej Doužera u završnici uvodne četvrtine, pitanje je da li bi se Partizan tako brzo vratio u igru, a vratio se.





Alen Smailagić se sjajnom minijaturom u drugom segmentu meča pobrinuo da publika u Areni češće slavi nego što se nervira, no privremeno vođstvo od 29:27 bilo je baš kratkotrajno. Mesina je na tajmautu "razmrdao" svoje izabranike, koji su najpre ubacili osam poena u nizu, a uz raspucanog Šildsa (pet trojki do 18. minuta) došli do 33:41, nedugo i zatim do 35:44.









Ta četiri "crna minuta", bez ijednog datog poena, mnoge bi poslalo u nokdaun, ali je Partizan, u nestvarnoj atmosferi, sa odbranom koja je "vaskrsla" gotovo niotkud - počeo svoj veliki preokret.





Uz nestvarnu igru u defanzivi, a pogotke iz skoro svake preostale akcije u trećoj deonici, tim Željka Obradovića je pred poslednju zaostajao samo poen, da bi nedugo zatim i poveo. I na tome nije stao.





Evroliga, 12. kolo - statistika

Ređali su se čas zaustavljanje iskusnih suparnika, čas pogoci, pa i sa distance, te je Nanelijevih pet poena u nizu donelo 72:64 Obradovićevoj ekipi. Ona se na tome, međutim, nije zaustavila. Neverovatna serija od 31:4 posle pomenutih "-15" donela je dvocifrenu prednost Partizanu, a kako je ostalo manje od dva i po minuta do kraja, bilo je to premalo vremena za novo čudo u Areni. Ono jedno, jedino, izveli su šampioni ABA lige, došavši do sedme pobede, uz šest poraza, dok je Olimpija na 4-9.





KRAJ! Partizan - Olimpija Milano 82:69!

(20:25, 19:19, 22:18, 21:7)Beograd - Hala: Beogradska arena;: Vukčević nije igrao, Ledej 15, Avramović, Koprivica nije igrao, Panter 19, Smailagić 9p, 6sk, 2bl, Jaramaz, Naneli 10, Anđušić 3, Doužer 8p, 4as, 2sk, 1bl, Ponitka 2, Kaboklo 16p, 5sk: Lo 12, Poitres, Bortolani, Tonut 8, Meli 9, Kamagate, Rići, Flakadori 6, Hol 5, Šilds 19, Hajns 5, Foigtman 5

40' - U toku je poslednji minut, a Meli ga "otvara" promašenim zicerom

39' - Panter trojkom vraća dvocifrenu prednost, 79:68, posle čega gosti iznuđuju faul Ledeja, Hajns ide na liniju za slobodna bacanja.

38' - Prokockao je domaćin narednu akciju, a kako je izašao iz bonusa, faul Smailagića nad Maodom Loom doneće slobodna bacanja gostima. Oni su dosad samo četiri poena dali u ovoj četvrtini, a primili 15.

37' - Ledej daje koš za +12. Uvećana je serija crno-belih na 31:4. Potpuno pogubljeni deluju gostujući igrači.

37' - Neverovatno, 29:4 je serija Partizana, Panter donosi 74:64! Gosti su samo jednom poentirali u 4. četvrtini.

36' - U košarkaškoj ekstazi su "grobari", ali i igrači domaće ekipe. Anđušić slavi na parketu, Partizan je još jednom naterao Olimpiju Milano da prokocka ceo napad. Tajmaut, rezltat je 72:64, što znači da je rezultat 27:4 otkako su gosti vodili sa 15 razlike sredinom treće deonice. Nestvarno...

Kevin Panter na utakmici Partizan - Olimpija Milano u 13. kolu Evrolige / FOTO: M. Vukadinović

36' - Jedanaesti poen Partizana u nizu, a peti Nanelijev! 72:64 za Partizan

35' - Ne zna ekipa Etorea Mesine šta joj se dešava, Naneli svojom drugom trojkom donosi +6 crno-belima, 70:64. Iskusni italijanski stručnjak besni na ljude kod zapisničkog stola. Valjda jer nije ranije dodeljen tajmaut njegovoj ekipi, teško je rastumačiti u ovom trenutku.

34' - Partizan dolazi do 67:64, što mu je najveće vođstvo u meču. Podsetimo, gubio je domaćin 45:60.

32' - Doužer osmim poenom donosi 65:64 Partizanu!

31' - Počela je poslednja deonica. Atmosfera u Areni je kao pred početak meča, "grmi" domaća publika, oduševljena što je -15 za tri, četiri minuta pretvoreno u poen zaostatka.

Kraj treće četvrtine, i to kakve! Partizan gubi samo sa 61:62 (Panter je promašio trojku na kraju). Ovde drama - tek počinje!

30' - Panter s linije penala primiče Partizan na -1, a domaćin na oduševljenje "grobara" tera i Kajla Hajnsa da izgubi loptu. Delirijum u Areni. Crno-beli su gubili sa 15 razlike nedavno, a imaju napad za vođstvo.

29' - Deset poena u nizu domaćih, Doužer daje koš, a onda domaćini teraju Šildsa na ofanzivni prekršaj posle dobre odbrani kapitena Pantera. Kakav meč!

28' - Ako se malopre nervirao Obradović, sada se nervira Mesina - Partizan je s linije penala prišao na -8, a gosti probali dalekometnim dodavanjem da izvedu kontru i... em prejako bacili lptu, em Ledej postiže trojku. Njegovih pet poena u nizu približavaju Partizan na 57:62!

28' - Nova povreda domaćih! Alen Smailagić šepa, izlazi s parketa, ali izgleda da je samo lakša povreda u pitanju. Za to vreme, Panter daje trojku za prilazak na deset razlike, 52:62, a Ševon Šilds ne uspeva da uzvrati - ostaje na pet dalekometnih pogodaka iz prvog poluvremena. Lopta za crno-bele posle ofanzivnog faula Tonuta. Oba tima su izašla iz bonusa, pa će završnica treće deonice malo potrajati zbog slobodnih bacanja posle svakog faula.

27' - Deseta izgubljena lopta crno-belih, drugi put im je isteklo vreme za napad. Srećom po njih, loše dodavanje gostiju vratilo je Partizanu posed. Petnaest razlike gubi domaćin... a onda, Doužer prekida post od četiri minuta bez ijednog pogotka crno-belih, rezultat je 47:60.

Pi Džej Doužer na utakmici Partizan - Olimpija Milano u Evroligi / FOTO: M. Vukadinović

26' - Više od tri minuta je Partizan bez poena, a gosti to obilato koriste. Ševon Šilds s penala donosi čak +15 za goste, koji su u seriji od 11 uzastopnih poena.

25' - Posle koša Kajla Hajnsa, gube crno-beli loptu, da bi im "so na ranu" dodao Nikolo Meli - trojkom za prvu dvocifrenu prednost, posle čega Partizan pravi faul u napadu! Vode gosti 45:56, tajmaut traži Željko Obradović.

24' - Devon Hol atraktivno donosi +6 gostima, koji potom oduševljavaju svog trenera: Etore Mesina stiska pesnice, njegova ekipa je naterala Partizan da utroši vreme za napad, a da nije šutnuo.

23' - Ledej je iznudio treću ličnu Loa, posle čega Partizan prilazi na 45:49 četvrtim poenom upravo Zeka Ledeja

22' - Deseti poen Maoda Loa, druga trojka - 42:49. Raspucali su se i jedni i drugi sada, nema šta...

Željko Obradović tokom utakmice Partizan - Olimpija Milano / FOTO: M. Vukadinović

22' - Naneli trojkom iz levog ugla, na dodavanje Jaramaza, smanjuje na 42:46

21' - Oduševljena je domaća publika, Jaramaz (uz pomoć Nanelija i Ledeja) atraktivno blokira Hajnsa. No, lopta pripada gostima, koji su potom iznudili drugu ličnu Džejmsa Nanelija. Šilds zatim ubacuje oba penala - 17 njegovih poena, 39:46 za ekipu iz Milana

21' - Počela je treća četvrtina, gosti imaju loptu. Šilds pokušava da ubaci šestu trojku, no ne uspeva.

Kraj poluvremena, Partizan gubi sa 39:44 od ekipe koja je ubacila sedam trojki iz 13 pokušaja (pet ih je dao Ševon Šilds, koji je odmah potom rekao "Moramo da nastavimo da igramo ovako, jer u ovakvoj atmosferi pet razlike i nije nešto).

20' - Partizan nije iskoristio poslednju akciju u 2. četvrtini, Jaramaz je promašio trojku s leve strane.

20' - Stefano Tonut, posle odlične odbrane crno-belih, dolazi do lopte, bacivši se na nju, ali mu je potom dosuđena greška u koracima, pa će napad, 19,9 sekundi do kraja druge deonice, imati Partizan.

20' - Kaboklo opet diže "grobare" na noge, zakucava za mini-seriju domaćih od 4:0 - rezultat je 39:44.

19' - Meli precizan za novu najveću prednost gostiju, 35:44, ali odmah uzvraća Ledej.

18' - Meli s linije penala ubacuje jednom loptu kroz obruč i donosi najveću prednost, osam razlike, gostima (33:41).

18' - Neverovatni Ševon Šilds daje petu trojku, ponovo je +7 za goste (33:40). Šilds je dogurao do 15 poena za nepunih 18 minuta utakmice.

17' - Imao je Partizan priliku da smanji na poen ili dva zaostatka, no gubitak lopte omogućio je kontru gostima 2 na 1, te pogodak Melija na asistenciju Šildsa - 31:37. Tajmaut.

16' - Sjajno zakucavanje Smailagića, najboljeg igrača domaćih u ovoj četvrtini (osam poena dosad). Prišao je crno-beli tim na 31:35, pa iznudio ofanzivni (i to treći) prekršaj Poitresa. Laktom je udario Anđušića boreći se za mesto u reketu. Sudije pregledaju snimak.

Alen Smailagić na meču Partizan - Olimpija Milano / FOTO: M. Vukadinović

15' - Zvižde "grobari" sudijama, ali ponovljeni snimak je potvrdio da su dobru odluku doneli kada su Melijevo izbacivanje loptu iz ruke Ledeja dovelo do lopte za goste - jer je lopta udarila Partizanovog igrača u nogu, pa izašla. A na drugoj strani terena, posle koša Stefana Tonuta (29:35) crno-beli gube loptu.

14' - Šest poena u nizu za italijanski klub. Šavon Šilds je dao novu trojku, a posle kiksa domaćih, 2+1 "akcija" gostiju (Nemac Jonahes Foigtman) donela im je 29:33. Za tili čas se sve promenilo.

13' - Euforija u Areni! Smailagić se prvi razigrao, posle pik-en-rola sa Doužerom primakao domaćina na poen zaostatka, a posle promašaja Mesinine ekipe, Panter trojkom donosi 29:27 i tera trofejnog trenera gostiju da zatraži tajmaut.

11' - Smailagić otvara drugu četvrtinu košem za 22:25, posle čega gosti promašuju šut za tri poena.

Uz lepu asistenciju Doužera za Nanelija, Partizan je smanjio na 20:25 čime je završena prva deonica. U njoj je italijanski klub nestvarno šutirao s distance, ubacio je pet trojki iz osam pokušaja. Tri trojke za crno-bele dao je Bruno Kaboklo, a peh je doživeo Aleksa Avramović, koji je povredio nogu i napustio parket.

Aleksa Avramović na meču Partizan - Olimpija Milano / FOTO: M. Vukadinović

10' - Etore Mesina, trener Olimpije Milano, ljut je na sudije što nisu dosudile tri slobodna bacanja za Hola, već običan prekršaj, da bi nedugo zatim gosti s poludistance došli do 18:25.

10' - Interesantan pogodak Pi-Džej Doužera, jednog od junaka prethodne evroligaške pobede Partizana: u dvokoraku je blokiran, ali je uhvatio loptu i u nastavku svoje kretnje poentirao za 18:23. (A onda je na drugoj strani blokirao šut rivala, koji će imati nov napad).

9' - Posle nove propuštene ofanzivne prilike Partizana, odbrana domaćih je stupila na scenu, zaustavila goste, a u novu akciju crno-beli će krenuti posle tajmauta.

9' - Ponovo Šilds pogađa trojku, za najveće vođstvo Italijana - 16:23.

8' - Ševon Šilds daje svoju drugu trojku, 4/6 imaju gosti sa distance, ali prednost od 13:18 je brzo splasla na 15:18 jer je Kaboklo zakucao loptu u koš rivala.

7' - Posle koša Loa (13:15), Partizan je u potpunosti nadmudrio rivala, ali dodavanja Ponitke i Smailagića u stilu "šutni ti trojku", "ne, šutni ti!" - dovela su do toga da je lopta oduzeta crno-belima, usred Kaboklove tri sekunde u reketu.

7' - Treća trojka Bruna Kabokla! 13:13

6' - Peh za Partizan! U borbi za loptu, Aleksa Avramović je povredio nogu. Izašao je odmah van terena (sam) i uhvatio se za glavu

Aleksa Avramović posle povrede na meču Partizan - Olimpija Milano / Screenshot / EuroleagueTV

5' - Kajl Hajns, jedna od legendi Evrolige, ulazi u igru i ... nedugo zatim Ponitka mu uzima

4' - Maodo Lo daje treću gostujuću trojku - 8:11. Kakav početak meča... (Crno-beli potom greše, a Nikolo Meli ubacuje iz naskoka loptu u koš Partizana za 8:13, na šta Ponitka uzvraća)

3' - Poitres je ljut, već ima dve lične greške, napušta terena, a Smailagić pogađa za 5:8, posle čega gosti greše, a drugu trojku ubacuje centar Partizana, Kaboklo - 8:8

2' - Posle promašaja Ledeja s poludistance, Devon Hol ubacuje dalekometni pogodak za drugu trojkaški najefikasniju ekipu Evrolige, Olimpija vodi sa 3:8

2' - Raspucani su i jedni i drugi na startu, Šilds trojkom vraća prednost gostima.

1' - Meč je počeo! Maodo Lo je dao koš za goste, a trojkom uzvratio Bruno Kaboklo, na oduševljenje publike - 3:2.

20.26 - Uz zvuke "... dok živim klicaću njemu", svi u Areni pevaju čuvenu pesmu posvećenu Partizanu:

Screenshot / EuroleagueTV

20.25 - Ovako su "grobari" pozdravili svoje ljubimce, tokom predstavljanja:

Screenshot / EuroleagueTV

20.21 - Za goste ne igraju Nikola Mirotić i Bili Beron, obojica zbog povreda.

20.20 - Zagrevanje se privodi kraju. Uslediće predstavljanje timova, a onda i sama utakmica.

Pi-Džej Doužer pred početak utakmice Partizan - Olimpija Milano u Evroligi / Screenshot / EuroleagueTV

Samo 48 sati posle velike, a dramatično izvojevane pobede nad favorizovanim Monakom, crno-beli su opet na parketu Arene.

Ovoga puta jure sedmu pobedu u elitnom takmičenju imati, a za rivala imaju italijanski klub koji je u utorak sa 91:84 izgubio od Bajerna posle produžetka. Olimpija ima učinak 4-8, kao i Crvena zvezda, s kojom deli 15. poziciju, dok je ekipa trenera Željka Obradovića deveta, sa 6-6.

BONUS VIDEO: Cilj mi je bio da igram za Zvezdu ili Partizan

