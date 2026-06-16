SKANDAL VEKA! Donald Tramp gazi FIFA protokol, sprema se nezapamćeni haos na Svetskom prvenstvu

FUDBALSKI, sportski, ma svetski presedan!

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Naime, Donaldu Trampu (80) biće dozvoljeno da lično uruči trofej pobednicima Svetskog prvenstva i da ostane sa njima na podijumu tokom proslave, kršeći FIFA protokol.

Američkom predsedniku je već rečeno da FIFA želi da on uruči trofej budućim šampionima. Meksički i kanadski zvaničnici takođe će biti pozvani na ceremoniju zatvaranja, prema TalkSport-u.

Tramp je već privukao pažnju na Svetskom klupskom prvenstvu, kada je stajao pored kapitena Čelsija Risa Džejmsa dok je podizao trofej. Fudbaler Kol Palmer je potom delovao posebno zbunjeno dok je stajao odmah iza američkog predsednika.

Predsednik FIFA Đani Infantino je u početku pokušao da odmakne Trampa, ali ga je potom ohrabrio da ostane. FIFA protokol obično nalaže da se trofej postavi na postolje, a zatim ga član pobedničkog tima odnese do podijuma. Ali izvori kažu da će FIFA dozvoliti Trampu da sam odluči da li želi da ostane sa timom tokom ceremonije dodele trofeja ili da se pridruži drugim zvaničnicima.

Izvori iz Bele kuće veruju da će Tramp ponovo odlučiti da slavi sa pobedničkim timom. Tramp je propustio početnu utakmicu američkog tima protiv Paragvaja (4-1) zbog drugih obaveza, ali je potvrdio svoje prisustvo finalu Svetskog prvenstva, koje će se igrati 19. jula na stadionu MetLajf.

Izvori iz Bele kuće ne isključuju mogućnost da će predsednik, koji je u nedelju napunio 80 godina, pogledati još nekoliko utakmica. Njegov raspored je podložan promenama, ali ga je Infantino obavestio da ima potpunu slobodu da uruči trofej na način koji smatra prikladnim.