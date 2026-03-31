SAMO TRI MESECA PRE SP! Učesnik Mundijala smenio selektora! Evo šta je razlog!

31. 03. 2026. u 09:45

Legendarni fudbaler morao da pakuje kofere.

Iako se fudbalska reprezentacija Gane plasirala na Svetsko prvenstvo, to nije bilo dovoljno da zadrži selektora.

Crne zvezde će igrati u grupi L, zajedno sa Engleskom, Hrvatskom i Panamom, ali bez Ota Adoa na klupi!

FS Gane saopštio je danas da legendarni bivši reprezentativac nije više selektor nacionalnog tima, samo dva i po meseca pred start Mundijala.

U saopštenju se dalje navodi da je ugovor raskinut "sa trenutnim dejstvom", ali se nijedan konkretan razlog ne napominje. Očito da su uzrok bila četiri uzastopna poraza u prijateljskim mečevima, pred start takmičenja na najvećoj svetskoj fudbalskoj smotri.

Gana je juče izgubila od Nemačke u Štutgartu rezultatom 1:2. Prethodno su deklasirani u februaru na gostovanju Austriji (1:5), a ujedno su nanizali sa porazima pred učešće u veoma teškoj grupi.

Inače, Oto Ado je drugi put bio selektor Gane, pre toga je predvodio nacionalni tim na Mundijalu u Kataru 2022. kada su "crne zvezde" takmičenje završile u grupnoj fazi.

Gana će peti put u istoriji biti učesnik Svetskog prvenstva, a prvu utakmicu igra 17. juna protiv Paname u Torontu.

Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dve reprezentacije će se prvi put posle 12 godina plasirati na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

