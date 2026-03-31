SAMO TRI MESECA PRE SP! Učesnik Mundijala smenio selektora! Evo šta je razlog!
Legendarni fudbaler morao da pakuje kofere.
Iako se fudbalska reprezentacija Gane plasirala na Svetsko prvenstvo, to nije bilo dovoljno da zadrži selektora.
Crne zvezde će igrati u grupi L, zajedno sa Engleskom, Hrvatskom i Panamom, ali bez Ota Adoa na klupi!
FS Gane saopštio je danas da legendarni bivši reprezentativac nije više selektor nacionalnog tima, samo dva i po meseca pred start Mundijala.
U saopštenju se dalje navodi da je ugovor raskinut "sa trenutnim dejstvom", ali se nijedan konkretan razlog ne napominje. Očito da su uzrok bila četiri uzastopna poraza u prijateljskim mečevima, pred start takmičenja na najvećoj svetskoj fudbalskoj smotri.
Gana je juče izgubila od Nemačke u Štutgartu rezultatom 1:2. Prethodno su deklasirani u februaru na gostovanju Austriji (1:5), a ujedno su nanizali sa porazima pred učešće u veoma teškoj grupi.
Inače, Oto Ado je drugi put bio selektor Gane, pre toga je predvodio nacionalni tim na Mundijalu u Kataru 2022. kada su "crne zvezde" takmičenje završile u grupnoj fazi.
Gana će peti put u istoriji biti učesnik Svetskog prvenstva, a prvu utakmicu igra 17. juna protiv Paname u Torontu.
