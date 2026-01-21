Fudbal

KNJIGU U ŠAKE! Ministarstvo sporta će sastaviti spisak knjiga za mlade FUDBALERE!

Новости онлине

21. 01. 2026. u 18:24

Najnovije vesti iz sporta su prilično zanimljive.

КЊИГУ У ШАКЕ! Министарство спорта ће саставити списак књига за младе ФУДБАЛЕРЕ!

Foto: Depositphotos

I, stižu iz Rusije.

Naime, Ministarstvo sporta Ruske Federacije će sastaviti spisak knjiga za mlade fudbalere.

- Rastite ne samo na terenu, već i van njega! - poziva fudbalske talente ministar sporta Mihail Degtjarjov.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo sporta će napraviti spisak knjiga koje se preporučuju mladim sportistima:

- Uopšteno govoreći, želimo da naši fudbaleri, pored igranja fudbala, uče i smisao života. To, naravno, uključuje fer-plej, ali i plemenitost, odanost, lojalnost i razna znanja. Da bi oni mogli drugima da prenose ta značenja, moraju da usvojete ideje. Stoga ćemo o ovom pitanju dalje razgovarati sa Fudbalskim savezom Rusije. Igrači moraju da rastu ne samo na terenu, i onda će sve biti u redu. Tako ja to vidim - rekao je ruski ministar.

A kako se vama čini ideja da se sportistima - češće daju knjige?

Anketa

Da li mladim fudbalerima, a i ostalim sportistima, treba više davati knjige?

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Crnogorske olimpijske igre - takmičenje u lenjosti

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU

TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU