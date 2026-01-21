KNJIGU U ŠAKE! Ministarstvo sporta će sastaviti spisak knjiga za mlade FUDBALERE!
Najnovije vesti iz sporta su prilično zanimljive.
I, stižu iz Rusije.
Naime, Ministarstvo sporta Ruske Federacije će sastaviti spisak knjiga za mlade fudbalere.
- Rastite ne samo na terenu, već i van njega! - poziva fudbalske talente ministar sporta Mihail Degtjarjov.
Prema njegovim rečima, Ministarstvo sporta će napraviti spisak knjiga koje se preporučuju mladim sportistima:
- Uopšteno govoreći, želimo da naši fudbaleri, pored igranja fudbala, uče i smisao života. To, naravno, uključuje fer-plej, ali i plemenitost, odanost, lojalnost i razna znanja. Da bi oni mogli drugima da prenose ta značenja, moraju da usvojete ideje. Stoga ćemo o ovom pitanju dalje razgovarati sa Fudbalskim savezom Rusije. Igrači moraju da rastu ne samo na terenu, i onda će sve biti u redu. Tako ja to vidim - rekao je ruski ministar.
A kako se vama čini ideja da se sportistima - češće daju knjige?
Anketa
Da li mladim fudbalerima, a i ostalim sportistima, treba više davati knjige?
