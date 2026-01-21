ODE ZVEZDA U TOPLIJE KRAJEVE: Ovo je vremenska prognoza za švedski Malme, gde crveno-beli igraju presudan meč Lige Evrope
Vreme u Beogradu, u Srbiji, danas i sutra spada u one koje se i opisuju rečima "pravo zimsko", a vremenska progonza za sever kontinenta, konkretno za Malme, gde Crvena zvezda putuje na važan meč Lige Evrope - povoljnije je.
Zvuči čudno, ali - tako je.
U Beogradu je jutros bilo -3, i to u danu u kome crveno-beli kreću na sever kontinenta, a u Malmeu jedan stepen.
Na dan utakmice između švedskog i srpskog predstavnika, Malme očekuje temperaturu oko nule, a svakako ne nižu od -1, no to samo u ranim jutarim satima.
Iako se za nas sa severne hemisfere obično kaže da se na jug ide u toplije krajeve, ovoga puta će srpskom prvaku za nijansu biti toplije na severu Evrope.
Podsetimo, susret Malme - FK Crvena zvezda biće odigran u četvrtak, 22. januara od 18.45, uz prenos na portalu "Novosti".
Fudbaleri Crvene zvezde se trenutno nalaze na 17. mestu na tabeli Lige Evrope sa 10 bodova, dok je Malme na 34. poziciji sa jednim bodom.
Ko sudi Zvezdi?
Nemački sudija Saša Štegeman biće glavni arbitar na utakmici sedmog kola Lige Evrope između Malmea i Crvene zvezde, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).
Pomoćne sudije biće Kristof Ginš i Marko Ahmiler, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Martina Petersena. U VAR sobi biće takođe Nemci, Paskal Miler i Benjamin Kortus.
Tabela Lige Evrope
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde
Preporučujemo
TUGA U DOMU NEMANjE VIDIĆA! Otkriveni novi detalji tragedije koja je šokirala Srbiju
21. 01. 2026. u 08:34
ŠTA BI? Ceo svet bruji o potezu Olge Danilović nakon eliminacije sa Australijan opena
21. 01. 2026. u 08:10
DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje
FUDBALERI Bajerna ugostiće Rojal Sen Žiloaz pred punim tribinama "Alijanc arene" u sedmom kolu grupne faze Lige šampiona (21.00). Dok Bavarci jure direktan plasman u osminu finala, gosti se i dalje nadaju plasmanu u plej-of, sa samo dva boda zaostatka za željenom zonom.
21. 01. 2026. u 07:00
ENGLESKA U NEVERICI: Kapiten Mančester junajteda se odrekao engleskog i uzeo RUSKO državljanstvo!
Najnovije vesti iz fudbala su pomalo neverovatne.
21. 01. 2026. u 16:00
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)