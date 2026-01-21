Fudbal

ODE ZVEZDA U TOPLIJE KRAJEVE: Ovo je vremenska prognoza za švedski Malme, gde crveno-beli igraju presudan meč Lige Evrope

21. 01. 2026. u 14:28

Vreme u Beogradu, u Srbiji, danas i sutra spada u one koje se i opisuju rečima "pravo zimsko", a vremenska progonza za sever kontinenta, konkretno za Malme, gde Crvena zvezda putuje na važan meč Lige Evrope - povoljnije je.

Foto: Printskrin Instagram/FK Crvena zvezda

Zvuči čudno, ali - tako je.

U Beogradu je jutros bilo -3, i to u danu u kome crveno-beli kreću na sever kontinenta, a u Malmeu jedan stepen.

Na dan utakmice između švedskog i srpskog predstavnika, Malme očekuje temperaturu oko nule, a svakako ne nižu od -1, no to samo u ranim jutarim satima.

Iako se za nas sa severne hemisfere obično kaže da se na jug ide u toplije krajeve, ovoga puta će srpskom prvaku za nijansu biti toplije na severu Evrope.

Podsetimo, susret Malme - FK Crvena zvezda biće odigran u četvrtak, 22. januara od 18.45, uz prenos na portalu "Novosti".

Fudbaleri Crvene zvezde se trenutno nalaze na 17. mestu na tabeli Lige Evrope sa 10 bodova, dok je Malme na 34. poziciji sa jednim bodom.

Ko sudi Zvezdi?

Nemački sudija Saša Štegeman biće glavni arbitar na utakmici sedmog kola Lige Evrope između Malmea i Crvene zvezde, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).


Pomoćne sudije biće Kristof Ginš i Marko Ahmiler, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Martina Petersena. U VAR sobi biće takođe Nemci, Paskal Miler i Benjamin Kortus.

Tabela Lige Evrope

