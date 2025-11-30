Fudbal

KAKAV DERBI LONDONA: Arsenalu ni igrač više nije pomogao da pobedi Čelsi

Časlav Vuković

30. 11. 2025. u 19:46

FUDBALERI Čelsija i Arsenala odigrali su večeras na "Stamford bridžu" meč bez pobednika, 1:1 u utakmici 13. kola engleske Premijer lige.

КАКАВ ДЕРБИ ЛОНДОНА: Арсеналу ни играч више није помогао да победи Челси

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

"Plavci" su poveli u 48. minutu golom Trevoa Čalobe. "Tobdžije" su do izjednačenja stigle u 59. minutu pogotkom Mikela Merina. 

Gosti nisu uspeli da trijumfuju ni sa igračem više. Crveni karton je u 38. minutu dobio Moizes Kaisedo.

Fudbaleri Arsenala su i dalje na prvom mestu na tabeli engleskog prvenstva sa 30 bodova, dok je Čelsi treći sa 24.

"Tobdžije" će u narednom, 14. kolu Premijer lige na "Emirejtsu" dočekati Brentford, dok će Čelsi gostovati Lidsu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI
Politika

0 53

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI

BIRAČKA mesta u Sečnju, Negotinu i Mionici, gde su danas održani lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ovih lokalnih samouprava, otvorena su jutros u 7.00 sati i zatvorena su u 20 časova.

30. 11. 2025. u 21:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI