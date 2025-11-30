KAKAV DERBI LONDONA: Arsenalu ni igrač više nije pomogao da pobedi Čelsi
FUDBALERI Čelsija i Arsenala odigrali su večeras na "Stamford bridžu" meč bez pobednika, 1:1 u utakmici 13. kola engleske Premijer lige.
"Plavci" su poveli u 48. minutu golom Trevoa Čalobe. "Tobdžije" su do izjednačenja stigle u 59. minutu pogotkom Mikela Merina.
Gosti nisu uspeli da trijumfuju ni sa igračem više. Crveni karton je u 38. minutu dobio Moizes Kaisedo.
Fudbaleri Arsenala su i dalje na prvom mestu na tabeli engleskog prvenstva sa 30 bodova, dok je Čelsi treći sa 24.
"Tobdžije" će u narednom, 14. kolu Premijer lige na "Emirejtsu" dočekati Brentford, dok će Čelsi gostovati Lidsu.
