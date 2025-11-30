SAD JE SVE JASNO: Evo da li se Nair Tiknizjan vraća u Rusiju!

NAIR Tiknizjan je jedan od igrača Crvene zvezde koji će biti najtraženiji u zimskom prelaznom roku.

FOTO: Tanjug/AP

Klubovi sa zapada pokazali su interesovanje za Jermena, a prethodnih dana se priča da bi mogao da se vrati u Rusiju, odakle je i stigao među crveno-bele.

"RIA Novosti" su preneli da levog beka žele tri kluba iz tamošnje Premijer lige, ali za "Match TV" je morao da se oglasio Aleksandar Kljujev, agent fudbalera Zvezde.

- Prvi put čujem priču o povratku Naira u Premijer ligu Rusije. Da li bi se vratio u tu ligu zavisi od toga kakva bi ponuda stigla, od koga i kakvi bi bili ciljevi kluba. Za sada o tome nismo razmišljali. Nair je trenutno igrač Crvene zvezde - rekao je Kljujev.

Podsetimo, Tiknizjan je letos pojačao šampiona Srbije. Ove sezone je odigrao 19 utakmica i upisao je jednu asistenciju.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“