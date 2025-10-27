PARTIZAN NAPADA KUP! Srđan Blagojević otvorio karte pred Mačvu

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da respektuje ekipu Mačve i dodao da "crno-beli" moraju da budu maksimalno oprezni u Šapcu na meču šesnaestine finala Kupa Srbije.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaleri Partizana gostovaće sutra od 18.30 časova ekipi Mačve u šesnaestini finala Kupa Srbije.

"Započinjemo novo takmičenje u kojem je Partizan dužan i ima maksimalne ambicije. Izvukli smo jednog od najtežih protivnika koje smo mogli. Mačva je druga u Prvoj ligi Srbije, a uz to su u oktobru osvojili 10 od 12 bodova. Najefikasniji su u PLS i očekuje nas interesantna utakmica koja neće biti laka, niti je mi tako doživljavamo", rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

"U pitanju je klub sa ogromnom tradicijom igranja u elitnom takmičenju i stare Jugoslavije, ekipa koja je nekoliko puta postizala značajne rezultate u Kupu Jugoslavije i Srbije. Nedavno smo pričali, mislim da je to bilo 1989. Partizan je igrao protiv Mačve polufinalu Kupa, tada su dve utakmice bile jako neizvesne, a Mačva je tada bila drugoligaš. Mačva je vodila ovde, bilo je na kraju 2:1, u Šapcu je bilo 0:0, bilo je baš gusto, Partizan je ušao u finale i legendarnom pobedom protiv Veleža osvojio Kup posle 30-ak godina i svi stariji ljubitelji fudbala se toga sećaju", dodao je trener Partizana.

Blagojević je istakao da Partizan čeka zahtevna utakmica protiv Mačve.

"Realno ne možemo mnogo da dobijemo, jer svi nas posmatraju kao favorite. Ne želimo da bežimo od te uloge. Međutim, možemo mnogo da izgubimo i sa tim nekim pritiskom moramo da se nosimo. Mačva je ekipa koja deluje interesantno, agresivni su, hoće da dominiraju u odnosu na ekipe, igraju dosta visokog presinga. Imaju interesantnu navalnu trojku, jako mogu da budu neugodni i neprijatni. Ozbiljan respekt prema njima i takmičenju i maksimalna opreznost sa naše strane", naveo je Blagojević.

Trener Partizana je pozvao navijače da u velikom broju prisustvuju meču u Šapcu.

"Ušli smo u seriju gostovanja, Imamo Mačvu, Čukarički, pa Javor... To je prilika da naši navijači dođu u što većoj meri da pomognu ovim mladim momcima, njihova pomoć nam mnogo znači. Prošlu utakmicu nismo igrali pred našim navijačima, tj. igrali smo na našem stadionu, ali pred praznim tribinama, isto nas očekuje protiv Novog Pazara. Voleo bih da se navijači mobilišu na gostovanjima. Pozivam navijače da podrže ekipu i pomognu da se plasiramo u osminu finala Kupa", istakao je Blagojević.

On je najavio da će biti promena u timu.

"Sve utakmice su zahtevne, ovo je poseban ritam, pet utakmica u dve nedelje, i moramo da napravimo varijantu kako da budemo produktivni, efikasni, dobri, a sa druge strane da ostanemo i sveži. Ne bih to nazivao kombinovani sastavom. Nazvao bih uključivanjem u većoj meri nekih igrača koji nisu imali toliko veliku minutažu. Ekipu ne posmatram kao samo 11 ili 12 igrača, već ekipu čine svi momci koji treniraju. Nećemo mnogo eksperimentisati, time ćemo pokazati da imamo ozbiljan stav na sutrašnjoj utakmici, ali da će početi utakmicu neki koji nisu prošle, to sigurno da", rekao je Blagojević.

Trener Partizana je istakao da je Kup specifično takmičenje.

"U Kupu se igra samo jedna utakmica, svuda u svetu, ne samo kod nas, uvek kiksevi favorita skreću pažnju. Naše je da maksimalnim pristupom dođemo do toga da ne budemo deo te priče. Postoji pritisak kao i na svakoj utakmici, specifičniji je jer nema popravnog meča. Oseća se doza većeg opreza, možda i većeg pritiska. Pritisak je privilegija i mi moramo da uživamo u tome", dodao je trener Partizana i naveo da Jovan Milošević neće biti u konkurenciji za meč sa Mačvom.