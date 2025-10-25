OGLASIO SE DEŽURNI KRIVAC: Evo šta je čovek kog zvezdaši krive za neuspeh imao da kaže

OČEKIVALI su navijači Zvezde borbenu igru protiv Brage, a dobili su šok, poraz od 2:0 i nezainteresovanost na na terenu.

FOTO: FK Crvena zvezda

Mnogo se očekivalo od Frenklina Teba Učene, ali Nigerijac uprkos lošim izdanjima na startu ne gubi samopouzdanje.

Dan posle poraza od Brage i odluke uprave Crvene zvezde da igrali budu novčano kažnjeni za očajnu igru u Bragi, Učena je imao objavu na Instagramu.

„Ovo poglavlje se zove – ne znam kako, ali hoću! Nastavi dalje“, objavio je Učena ne baš razgovetnu poruku.

Štoper je kupljen za 2,7 miliona evra od norveškog Sarpsborga, uz ideju uprave i stručog štaba da bude zamena za Veljka Milosavljevića. Ima 24 godine i nije iz kategorije fudbalera koji su direktno iz Afrike došli na ovaj stepen fudbala.

Startovao je Učena na sva tri Zvezdina dosadašnja meča u Ligi Evrope i pokazao da trenutno nema kvaltet za taj nivo takmičenja.

Od štopera Milojević ima u ekipi osim Učene Veljkovića, Rodrigaa i Lekovića, a na meču u Bragi jako slab je bio i Brazilac.

