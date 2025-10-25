OGLASIO SE DEŽURNI KRIVAC: Evo šta je čovek kog zvezdaši krive za neuspeh imao da kaže
OČEKIVALI su navijači Zvezde borbenu igru protiv Brage, a dobili su šok, poraz od 2:0 i nezainteresovanost na na terenu.
Mnogo se očekivalo od Frenklina Teba Učene, ali Nigerijac uprkos lošim izdanjima na startu ne gubi samopouzdanje.
Dan posle poraza od Brage i odluke uprave Crvene zvezde da igrali budu novčano kažnjeni za očajnu igru u Bragi, Učena je imao objavu na Instagramu.
„Ovo poglavlje se zove – ne znam kako, ali hoću! Nastavi dalje“, objavio je Učena ne baš razgovetnu poruku.
Štoper je kupljen za 2,7 miliona evra od norveškog Sarpsborga, uz ideju uprave i stručog štaba da bude zamena za Veljka Milosavljevića. Ima 24 godine i nije iz kategorije fudbalera koji su direktno iz Afrike došli na ovaj stepen fudbala.
Startovao je Učena na sva tri Zvezdina dosadašnja meča u Ligi Evrope i pokazao da trenutno nema kvaltet za taj nivo takmičenja.
Od štopera Milojević ima u ekipi osim Učene Veljkovića, Rodrigaa i Lekovića, a na meču u Bragi jako slab je bio i Brazilac.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
HITNO SE OGLASILA ZVEZDA ZBOG NVORE: "To je neistina, nije mogao da se povredi..."
25. 10. 2025. u 08:47
LEBRONE, SKLONI SE! DONČIĆ JE GAZDA: Luka ispisao istoriju NBA lige (VIDEO)
25. 10. 2025. u 08:24
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)