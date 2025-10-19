DŽAJIĆ OTKRIO: On je novi selektor Srbije!?

FUDBALSKA reprezentacija Srbije ostala je posle utakmice sa Albanijom bez selektora, a sada, po prvi put, predsednik FSS Dragan Džajić govorio je o nasledniku Dragana Stojkovića Piksija.

FOTO: FSS

Dejan Stanković, Vladan Milojević, Marko Nikolić, Veljko Paunović, imena su kojima se licitira za novog selektora, a u razgovoru za "Kurir" Dragan Džajić ubacio je jedno novo ime u jednačinu.

- Izbor selektora je prioritet za ove dve utakmice koje nam dolaze u novembru. Nećemo odugovlačiti sa odlukom. Utakmicu sa Andorom odradio je Zoran Mirković. Ne znači da on neće biti i u nastavku... Videćemo - rekao je Džajić.

Otkrio je i da li se razmišljalo o nekom imenu koje bi prodrmalo ekipu...?

- Teško je pričati o šok terapiji. Treba da znamo ko smo i šta smo... Da se ne zaluđujemo.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć