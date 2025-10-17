"ONO ŠTO ME RADUJE"... Trener Radnikog ovako najavio duel sa Vojvodinom u Superligi
Trener fudbalera Radničkog iz Kragujevca Aleksandar Luković izjavio je danas pred utakmicu 12. kola Superlige Srbije da njegova ekipa želi da dođe do pobede u duelu protiv Vojvodine.
Fudbaleri Radničkog gostovaće sutra od 18 časova Vojvodini na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu.
- Očekuje nas jedan zahtevan meč protiv jako kvalitetne ekipe sa iskusnim trenerom, koja dolazi posle perioda lošijih rezultata. Naše ambicije nisu promenjene, idemo na pobedu - rekao je Luković, prenosi sajt kluba.
On je naveo da je njegova ekipa dobro radila u tokom reprezentativne pauze.
- Trudili smo se da ispravimo neke detalje koji nisu bili dobri u prethodne dve utakmice. Ono što me raduje jeste da, sem Simovića i Vidakova koji je od ranije povređen, Isa Ba se vratio i konkurisaće za tim. Momci su radili kvalitetno ovih desetak dana, jako sam zadovoljan odnosom i energijom i zaista sam optimista kad je sutrašnja utakmica u pitanju, izjavio je trener Radničkog.
Vojvodina se nalazi na trećem mestu na tabeli Superlige Srbije sa 18 bodova, dok je Radnički na devetoj poziciji sa 13.
