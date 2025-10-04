JUBILEJ CRNO-BELIH! JSD Partizan i FK Partizan danas slave 80. rođendan

Jugoslovensko sportsko društvo Partizan i fudbalski klub Partizan danas slave veliki jubilej 80. godina od osnivanja.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbalski klub, koji je bio pokretač JSD, osnovan je posle okončanja Drugog svetskog rata, 4. oktobra 1945. godine, kao Fiskulturno društvo Centralnog doma Jugoslovenske armije. Istovremeno, osnovane su i sekcije za košarku, atletiku, šah i odbojku.

Tokom osam decenija postojanja "crno-beli" su ostvarili brojne zapažene rezultate, vaterpolisti su sedam puta bili prvaci Evrope, košarkaši jednom, dok su članovi Partizana osvojili brojne medalje na najvećim svetskim takmičenjima.

FK Partizan je osvojio 27 šampionskih titula, poslednju 2017, a trijumfovao je u Kupu 16 puta, poslednji put 2019. Partizan je 1966. godine bio vicešampion Evrope, a 1978. godine osvojen je Srednjeevropski (Mitropa) kup.

Partizan je 4. septembra 1955. odigrao prvi meč u istoriji tad tek osnovanog Kupa šampiona, protiv Sportinga u Lisabonu.

Saša Ilić je rekorder Partizana po broju nastupa u crno-belom dresu – odigrao je 873 utakmice, a rekorder u broju postignutih golova je Stjepan Bobek sa 425 pogodaka.

Košarkaši Partizana takođe su izuzetno trofejni deo JSD. Osvojili su titulu prvaka Evrope 1992. godine, a na Fajnal foru Evrolige/Kupa šampiona igrali su četiri puta. Tri puta su osvajali Kup Radivoja Koraća kad je to bilo treće po snazi evropsko takmičenje.

Državni prvaci bili su 22 puta, regionalni šampioni osam puta, a 16 puta osvajači državnog kupa.

JSD Partizan spada u red najvećih sportskih društava na planeti. "Crno-beli” su po rezultatima, ostvarenjima i broju vrhunskih sportista iz 27 sekcija, jedno od najuspešnijih u svetu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta