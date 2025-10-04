JUBILEJ CRNO-BELIH! JSD Partizan i FK Partizan danas slave 80. rođendan
Jugoslovensko sportsko društvo Partizan i fudbalski klub Partizan danas slave veliki jubilej 80. godina od osnivanja.
Fudbalski klub, koji je bio pokretač JSD, osnovan je posle okončanja Drugog svetskog rata, 4. oktobra 1945. godine, kao Fiskulturno društvo Centralnog doma Jugoslovenske armije. Istovremeno, osnovane su i sekcije za košarku, atletiku, šah i odbojku.
Tokom osam decenija postojanja "crno-beli" su ostvarili brojne zapažene rezultate, vaterpolisti su sedam puta bili prvaci Evrope, košarkaši jednom, dok su članovi Partizana osvojili brojne medalje na najvećim svetskim takmičenjima.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
FK Partizan je osvojio 27 šampionskih titula, poslednju 2017, a trijumfovao je u Kupu 16 puta, poslednji put 2019. Partizan je 1966. godine bio vicešampion Evrope, a 1978. godine osvojen je Srednjeevropski (Mitropa) kup.
Partizan je 4. septembra 1955. odigrao prvi meč u istoriji tad tek osnovanog Kupa šampiona, protiv Sportinga u Lisabonu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Saša Ilić je rekorder Partizana po broju nastupa u crno-belom dresu – odigrao je 873 utakmice, a rekorder u broju postignutih golova je Stjepan Bobek sa 425 pogodaka.
Košarkaši Partizana takođe su izuzetno trofejni deo JSD. Osvojili su titulu prvaka Evrope 1992. godine, a na Fajnal foru Evrolige/Kupa šampiona igrali su četiri puta. Tri puta su osvajali Kup Radivoja Koraća kad je to bilo treće po snazi evropsko takmičenje.
Državni prvaci bili su 22 puta, regionalni šampioni osam puta, a 16 puta osvajači državnog kupa.
JSD Partizan spada u red najvećih sportskih društava na planeti. "Crno-beli” su po rezultatima, ostvarenjima i broju vrhunskih sportista iz 27 sekcija, jedno od najuspešnijih u svetu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
GOLEADA NA "STAMFORD BRIDžU": Slabašne odbrane dva velikana koja jure tri boda garantuju veoma zanimljivu utakmicu
ČELSI i Liverpul će u subotu uveče odigrati jedan od najvažnijih mečeva u dosadašnjem delu Premijer lige (18.30). Obe ekipe ulaze u derbi sa velikim problemima. "Plavci" sa povredama i disciplinom, a šampion Liverpul traži iskupljene posle dva bolna poraza od Palasa i Galatasaraja.
04. 10. 2025. u 07:20
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)