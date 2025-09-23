Fudbal

ŠOKIRAO SVE POSLE PETOG RAZVODA! Lotar Mateus ima 38 godina MLAĐU devojku i doveo ju je na dodelu Zlatne lopte (FOTO)

Новости онлине

23. 09. 2025. u 20:55

Na svečanoj ceremoniji u pariskom Teatru Šatele, Zlatna lopta Frans fudbala za najboljeg fudbalera sveta pripala je igraču Pari Sen Žermena Usmanu Dembeleu. Iako su on i njegov glavni konkurent, Lamin Jamal, bili u centru pažnje, veliku je privukao i bivši trener Partizana, nemačka fudbalska legenda, Lotar Mateus.

ШОКИРАО СВЕ ПОСЛЕ ПЕТОГ РАЗВОДА! Лотар Матеус има 38 година МЛАЂУ девојку и довео ју је на доделу Златне лопте (ФОТО)

FOTO: Nebojša Paraušić

Pored brojnih zvanica iz sveta fudbala, na poziv UEFA spektaklu u Parizu prisustvovao je i čuveni Nemac, sada 64-godišnjak.

A u "grad svetlosti" nije došao sam.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Naime, od ranije je poznato da je i peti Matuesov brak okončan razvodom, pa njegova žena više nije Anastasija Klimko, ali je zato nova izabranica slavnog veznog igrača - čak 38 godina mlađa od njega.

U pitanju je 26-godišnja Tereza Somer.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Evo i kako su njih dvoje izgledali na crvenom tepihu ispred Teatra Šatele:

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BEZ DAHA NA RULETU: Kako su odbojkaši Srbije u osmini finala Svetskog prvenstva izgubili od Irana?
Ostali sportovi

0 0

BEZ DAHA NA "RULETU": Kako su odbojkaši Srbije u osmini finala Svetskog prvenstva izgubili od Irana?

BAJKA je kratko trajala. Odbojkaši su stali u osminifinala 21. Svetskog prvenstva na Filipinima pošto su posle velike borbe izgubili od Irana - 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 9:15). "Orlovi" se tako vraćaju kući sa žalom što nisu blistavu pobedu nad Brazilom u grupi uspeli da pretvore u fantastičan uspeh i umešaju se čak u borbu za medalje. Ovako će se umesto njih Iranci u četvrtak u četvrtfinalu sastati sa Češkom.

23. 09. 2025. u 19:26

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)