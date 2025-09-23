ŠOKIRAO SVE POSLE PETOG RAZVODA! Lotar Mateus ima 38 godina MLAĐU devojku i doveo ju je na dodelu Zlatne lopte (FOTO)

Na svečanoj ceremoniji u pariskom Teatru Šatele, Zlatna lopta Frans fudbala za najboljeg fudbalera sveta pripala je igraču Pari Sen Žermena Usmanu Dembeleu. Iako su on i njegov glavni konkurent, Lamin Jamal, bili u centru pažnje, veliku je privukao i bivši trener Partizana, nemačka fudbalska legenda, Lotar Mateus.

FOTO: Nebojša Paraušić

Pored brojnih zvanica iz sveta fudbala, na poziv UEFA spektaklu u Parizu prisustvovao je i čuveni Nemac, sada 64-godišnjak.

A u "grad svetlosti" nije došao sam.

Naime, od ranije je poznato da je i peti Matuesov brak okončan razvodom, pa njegova žena više nije Anastasija Klimko, ali je zato nova izabranica slavnog veznog igrača - čak 38 godina mlađa od njega.

U pitanju je 26-godišnja Tereza Somer.

The pair had been repeatedly snapped together earlier this year after Matthaus split from his fifth wife Anastasia Klimko. pic.twitter.com/93uThpdriF — Bayern News world (@BayernNewsw) September 22, 2025

Evo i kako su njih dvoje izgledali na crvenom tepihu ispred Teatra Šatele:

5 kez evlilik yaşayan Alman futbolunun efsane ismi 64 yaşındaki Lothar Matthaus, 2025 Ballon d'Or törenine 26 yaşındaki kız arkadaşı Theresa Sommer ile katıldı. pic.twitter.com/aRvhosCJZM — Son Dakika (@sondakikatv) September 23, 2025

