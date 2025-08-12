POLJACI "ZAUZELI" TRG REPUBLIKE: Evo šta su navijači Leha radili u centru Beograda (VIDEO)

Crvena zvezda i Leh igraju danas od 9 uveče revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa.

Screenshot / Instagram / Poljski huligani

U prestonicu Srbije stigli su i huligani koji bodre Krakoviju i LKS Lođ.

Svi zajedno su došli do Trga republike i, zauzevši poziciju oko spomenika knezu Mihailu Obrenoviću, skandirali "Leh Poznanj huligani!".

Evo i video snimka sa lica mesta:

Iako su poljski huligani divljali u centru Beograda, zbog čega je i srpska policija morala da interveniše, nikakvi incidenti se, nadamo se, neće desiti na stadionu, tim pre zbog onoga što su poljski navijači uradili prošle nedelje, baš na Zvezdinom gostovanju u Poznanju.

Podsetimo...

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje

Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.

Podsetimo, pristalice poljskog kluba su ne samo zdušno bodrile svoje ljubimce, već su na "udarnom" mestu svoje tribine istakli transparent na srpskom jeziku.

I to ne bilo koji.

Čak ne ni sa klasičnom, belom pozadinom.

Naime, navijači Leha su na dugačkoj srpskoj trobojci ispisali:

"Kosovo je Srbija!"

Taj transparent je tokom čitavog meča krasio tribinu Lehovih pristalica, oduševivši i srpsku sportsku javnost, a naravno i same goste sa Marakane, koji su se i javno zahvalili:

- Dziękuję, Lech Poznan - poručili su iz Zvezde putem društvenih mreža, a ta poruka je bila od srca: "Hvala, Leh".

Za to vreme, u Prištini kulja bes zbog istine koja je navedena na transparentu (i Zvezdine zahvalnosti sportskom suparniku).

Tako prištinski dnevnik "Koha ditore" pod naslovom "Skandal u Ligi šampiona, Zvezda se zahvaljuje Poljacima na transparentu Kosovo je Srbija“ ističe da je "Poljska bila među prvim zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova 2008. godine, ali deo poljskih navijača i dalje podržava srpske narative o kosovskom pitanju".

Lažnoj državi, međutim, ostaje samo da tuguje što sve više ljudi širom Evrope i sveta, i to javno, ističe da je južna srpska pokrajina - srpska.

Uzalud su i te medijske žalopojke u stilu "Vidite šta rade Poljaci!", i zaključci koji pozivaju na kažnjavanje ("UEFA je dosledno izricala novčane kazne i sankcije klubovima ili federacijama za slične incidente"). Uzalud - jer se istina, ma šta joj radili, ne može sakriti.

Albanski medij iz Prištine, Koha ditore, skandalom naziva transparent navijača Leha / Skrinšot / Koha ditore

A šta posle revanša Crvena zvezda - Leh?

Zvezda je rezultatski nokautirala Leh u Poljskoj, ali još uvek nije prošla u plej-of za Ligu šampiona. Treba da "potvrdi" dobar rezultat i u revanšu.

Prođe li dalje, igraće sa pobednikom dvomeča Pafos - Dinamo Kijev (Kiprani su kao gosti, u Poljskoj, dobili prvu utakmicu sa 0:1).

Bude li eliminisana od Poljaka, FK Crvena zvezda će u plej-ofu za Ligu Evrope igrati protiv Genka, ali to je samo odluka žreba UEFA - na takav scenario niko na Marakani i ne pomišlja, jer su sve misli usmerena ka novom učešću srpskog prvaka u elitnom evropskom klupskom takmičenju, Ligi šampiona.

---

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)