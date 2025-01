"VAR JE RADIO ZA NJIH!" Morinjo užasno ljut na suđenje nakon meča Fenerbahče - Olimpik Lion

Fudbaleri Fenerbahčea i Olimpika iz Liona odigrali su nerešeno 0:0 u okviru 7. kola Lige Evrope, a nakon meča svoj bes na sudije iskalio strateg turske ekipe Žoze Morinjo.

Foto: AP

U finišu prvog dela crveni karton dobio je Nijakate, ali se tada javio Paolo Macoleni iz VAR sobe i ukazao glavnom sudiji da taj start nije bio za crveni karton. Morinjo je na rekao da je "VAR radio za Lion, a za Fenerbahče nije".

- Moram da govorim o VAR-u. Jer je sudija pogrešio kada je dao žuti karton Kumbediju za prekršaj nad Šimanskim u prvom poluvremenu. VAR treba da pomaže sudijama kada naprave grešku, a to se nije dogodilo. Nisu pozvali glavnog sudiju da pregleda situaciju, on bi dao crveni karton. Paolo Macoleni je bio zadužen za VAR, on je veoma poznat sudija u Italiji, nije pozvao glavnog sudiju. Za mene su greške sudija na terenu prihvatljive. Zato postoji VAR, da ih ispravi, a to se nije dogodilo - vrlo ljut je bio Portugalac.

Analizirao je potom, da slična situacija nije svirana u korist njegovog tima.

- Kada je sudija pokazao crveni karton Nijakateu, Macoleni je odlučio da obavi svoj posao i ovog puta je pozvao glavnog arbitra, koji je video situaciju na ekranu i promenio svoju odluku u žuti karton, što je bilo ispravno. U drugom poluvremenu, Kumbedi je uhvatio igrača za vrat u UFC stilu. Šimanski se probijao ka golu, to je trebalo da bude drugi žuti karton... Ove ogromne greške su uticale na utakmicu. Ne mogu da govorim o meču bez komentarisanja ovoga - zaključio je Morinjo.

