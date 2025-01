"JA SAM NEKO KO NIJE ČOVEK ALIBIJA!" Milojević nakon poraza Zvezde od PSV-a u Ligi šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od ekipe PSV-a rezultatom 3:2 u Ligi šampiona, a posle meča strateg crveno-belih Vladan Milojević sabrao je utiske za televiziju Arena sport.

FOTO: M. Vukadinović

- Mislim da je utakmica išla onako kako smo i očekivali. Znali smo da će PSV probati kroz neki posed i traženje širine igre. Pogotovo sa jedne strane Boka i Bakajoka, s druge strane Langa, igrača koji igraju sa kontranogom, da probaju da izoluju igrača, da igraju 1 na 1. Možda su oni imali neku inicijativu. Ključna je šansa Šerifa – da li je mogao bolje da reaguje... Imao je Miću Ivanića, još nisam pogledao.

- Ključna utakmica je danas bila. Pripremali smo se, radili smo, a to nas je koštalo – prekidi. Neverovatno je, jer nismo mogli da imamo veću i precizniju ekipu što se tiče prekida. Znali smo da PSV ima dosta kombinacija, dosta pomoćnih igrača, imaju De Jonga koji strašno igra glavom. Primili smo golove iz bloka. Sva tri bloka su napravili na našoj trojici igrača. Pričali smo da ne smeju da budu u bloku. Međutim, toliko olako smo to uradili da smo kažnjeni na najgori mogući način. Kada primite tri gola iz prekida, iluzorno je nešto pričati. Igrati u Ligi šampiona i primati ovako naivne golove je nedopustivo, ali to se desilo. Malo smo probali da se vratimo u igru. Sa tim igračem više, kojeg smo imali, probali smo da dominiramo i mislim da jesmo. Pokušali smo sa bočnim loptama prema golu. Imali smo još par šansi, ali je rezultat takav kakav jeste. Pre utakmice, u razgovoru sa igračima, imali smo veliku želju da napravimo nešto više od ovoga. Na kraju dana, ako primite ovakve golove, niste ni zaslužili da uradite bilo šta drugo.

Usledilo je pitanje o takmičarskom ritmu:

- Možemo mi sada da pričamo: ja sam neko ko nije čovek alibija. Ima svega toga, ali znate kako – prekidi nemaju veze sa takmičarskim ritmom. Prekid je stvar karaktera igrača koji brane prekid, želje, motiva, karaktera, hrabrosti. Nije iz igre. Vi ste na prekidu, imate svoju poziciju i meni je to neobjašnjivo. Na ovakvom nivou, bilo gde, pogotovo u Ligi šampiona, ovo je nedopustivo. Trener sam, ali da smo radili – radili smo. Da smo se spremali – spremali smo se. Da smo znali gde će lopta da padne – i to smo znali. Ali, tako je kako je.

Crvena zvezda će u poslednjem kolu gostovati u Bernu ekipi Jang Bojsa, u sredu 29. januara od 21 čas.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“