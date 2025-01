"A ONDA SMO "UDARILI" NA PSV" Dudić se prisetio duela sa Holađanima: Zvezda je sada stabilna ekipa

Fudbaleri Crvene zvezde će u utorak 21. januara od 21 čas ugostiti ekipu PSV u okviru sedmog kola Lige šampiona. Crveno-beli su već jednom u istoriji kluba savladali holandsku ekipu na Marakani, u sezoni 2004/2005, rezultatom 3:2, a strelac jednog od tri postignuta gola - Milan Dudić je govorio za klupski sajt Crvene zvezde.

FOTO: N. Paraušić

Prisetio se bivši defanzivac crveno-belih utakmice iz 2004. godine.

- Bili smo jedinstveni po tome što je cela naša ekipa bila sastavljena od srpskih igrača. Sastav u kojem smo nastupali je bio veoma mlad, puno je tu igrača bilo iz akademije Crvene zvezde. Stvorila se dobra energija oko ekipe, pre toga smo prošli Jang Bojs, te smo onda "udarili" na PSV. Odigrali smo zaista fenomenalan meč uz podršku punih tribina i sjajnih navijača, te smo tada uspeli da pobedimo ekipu koja je kasnije igrala polufinale Lige šampiona. Imali su velika imena, kako na klupi, tako i na terenu, ali ih se mi nismo plašili - rekao je Dudić.

Postigao je Dudić pogodak za izjednačenje na utakmici protiv holandske ekipe.

- Sećam se tog gola i dan danas. Postigao sam pogodak i u dvomeču protiv Jang Bojsa, te je čitav taj period meni ostao u veoma lepom sećanju.

Fudbal se značajno promenio u odnosu na pre dve decenije.

- U odnosu na pre dvadeset godina se fudbal mnogo promenio. Kako u svetu, tako i na Marakani. Zvezda je uspela da se vrati na pravi put, te ponovo ima značajan uticaj na fudbal u Evropi. Svemu tome su doprineli fenomenalni navijači, setimo se utakmice protiv Krasnodara i Sparte iz Praga, i dan danas se naježim misleći o atmosferama na tim mečevima.

Žreb nije bio naklonjen crveno-belima, ali je po mišljenju Dudića svaki bod bitan.

- Crveno-beli su sada dobra i stabilna ekipa, te treba da koriste iskustvo iz Lige šampiona i na taj način postaju bolji igrači. Žreb nam nažalost u prvih par kola nije baš išao na ruku, ali sada naša ekipa ima priliku da pokaže šta ume i koliko vredi. Svaki pozitivan rezultat doprinosi ekipi, jer se na taj način stvara pozitivna atmosfera i "zalet" za narednu sezonu u kojoj naš klub može da napravi još veći iskorak.

Otkrio je Dudić na koji način crveno-beli mogu da stignu do pobede u utorak.

- Zvezda i sada, baš kao i pre dvadeset godina, uvek može da iznenadi, pa i najveće klubove sveta. Marakana je magija koja ne može da se objasni. Svakom protivniku se na Marakani u nekom trenutku utakmice "odseku" noge i to je snaga Crvene zvezde. To se videlo i na meču sa Štutgartom, a upravo to treba da bude glavni adut Zvezde protiv PSV. Ambijent koji se stvori na stadionu jednostavno daje veru i snagu fudbalerima da pokažu više nego što su ikada mogli. Protiv PSV će Zvezda sigurno imati periode na utakmici kada će dominirati, jer holandska ekipa nije dominantna kao što je nekada bila. Uz huk sa tribine, fudbaleri našeg kluba moraju to da iskoriste i neće mi manjkati vere u pobedu - zaključio je Milan Dudić.

