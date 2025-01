"VOLEO BIH DA NAROD TO UPAMTI!" Aleksandar Mitrović za "Novosti": Verujem da ćemo na kraju 2025. biti ponosni!

ZA Aleksandra Mitrovića ne postoje granice. Kako god da pročitate ili protumačite ovu rečenicu, jasno je da najbolji strelac u istoriji fudbalske reprezentacije Srbije i u svojoj 30. godini i 14. godini profesionalne karijere može da mirno sedne i kaže: Uspeo sam!

FOTO: Profimedia

Dugačak je spisak ličnih rekorda i fudbalskih dostignuća popularnog Mitra, ali kada su "Novosti" u pitanju, jedan od najboljih centarfora koje je ova zemlja imala, na kraju 2024. je četvrti put pobedio u prestižnoj anketi našeg lista, koja već 54 godine pita kapitene superligaških timova: ko je najbolji igrač domaćeg prvenstva i ko je naš najbolji fudbaler van granica Srbije.

Poslednjih dana prošle godine je stigao odgovor: Aleksandar Mitrović je prva zvezda srpskog fudbala, veliki pehar "Novosti" četvrti put će u njegove ruke, a on se tako izjednačio na našoj večnoj listi sa Dušanom Tadićem, pretekao je Nemanju Matića i Predraga Mijatovića (bili po tri puta), dok je rekorder i dalje Nemanja Vidić, za kojeg su kapiteni glasali šest puta.

- Izuzetno sam počastvovan izborom kapitena u anketi "Večernjih novosti". Posebna čast je što su u izboru učestvovali fudbaleri, moje kolege, ljudi sa kojima delima teren. Svi su oni u fudbalu veoma dugo i prepoznaju sav moj trud i sve ono što sam i u 2024. uradio sa reprezentacijom Srbije i Hilalom - kaže za početak razgovora Mitrović, koji je i prošlu godinu obeležio svim mogućim klupskim trofejima u Saudijskoj Arabiji, ali i plasmanom na Prvenstvo Evrope, kao i dobrim učinkom u Ligi nacija.

Iz godine koju smo pre nekoliko dana ispratili i fudbalskim utiscima, Mitrović nosi samo najlepše uspomene.

- Godina je bila uspešna, izazovna, a obeležile su je neke lepe pobede, gorki porazi, ali sve je to sastavni deo fudbala, koji je obeležio moju karijeru i moj život. Sa Hilalom sam imao fenomenalnu sezonu. Odigralo smo prethodno prvenstvo bez ijednog poraza, osvojili tri trofeja i to je nešto što će zlatnim slovima ostati upisano u istoriji kluba, ali i celog saudijskog fudbala. Sa Evropskog prvenstva u Nemačkoj ostaje donekle gorak ukus, jer je cilj bio da prođemo grupnu fazu. Ali, sve je to fudbal. Voleo bih da se pamti podatak da smo se na ovako velikom takmičenju pojavili posle duge 24 godine čekanja. Nadam se da ću u karijeri imati priliku da zaigram na još jednom Prvenstvu Evrope i da ćemo na njemu uspeti da ostvarimo neke od svojih ciljeva - dodaje Mitrović, koji je u našoj anketi slavio sa sedam glasova, i iza sebe ostavio Nikolu Milenkovića i Dušana Vlahovića (po tri).

Pred reprezentacijom Srbije stoji takođe važan cilj.

- To je plasman na Svetsko prvenstvo 2026. Nalazimo se u vrlo izazovnoj grupi, gde su Engleska, Albanija, Letonija i Andora. Verujem ćemo sredinom godine moći da kažemo da smo uhvatili dobar zalet, a pred kraj godine da ćemo sa ponosom reći da smo izborili učešće na još jednom Mundijalu.

Popularni Mitrogol je profesionalac od glave do pete. Ne razmišlja pet koraka unapred, već "zida" svoju priču, karijeru i uspeh vrlo strpljivo.

- Prva i osnovna želja je da moja porodica i ja budemo zdravi i srećni. Ostalo je manje bitno. Za sve ostale stvari ćemo da se potrudimo da budu dobre, i da na kraju priče svi budemo zadovoljni - zaključuje Mitrović.

Malo nedostaje zimska idila MITROVIĆ i neki od najboljih fudbalera sveta su evropska svetla pozornice zamenili peskom Saudijske Arabije, ali i savršenim uslovima za rad kakvi, bukvalno, ne postoje ni na jednom mestu na planeti. - U početku su nam nedostajale zimske idile. Imali smo nedavno kraću pauzu i porodično smo bili u Srbiji i osetili zimske čarolije. Ali, pošto sam u Engleskoj igrao punih osam godina, uglavnom po hladnom i kišovitom i tmurnom vremenu, ovde u Arabiji meni i porodici apsolutno prija sve. Jednostavno, u karijeri mi se dogodila prelepa stvar. Sve se nekako lepo poklopilo dolaskom u Hilal - srećan je naš golgeter.

Biće spektakl 2034. u Arabiji NEDAVNO je FIFA odlučila da posle Katara 2022, Svetsko prvenstvo u fudbalu još jednom preseli na Bliski istok i organizaciju poveri Saudijskoj Arabiji 2034. - Nemam nijednu dilemu da će to da bude najbolje organizovan Mundijal u istoriji. Biće na nivou koji još nije viđen. Od stadiona, preko komfora i svih manje ili više bitnih stvari. Spremiće vrhunski spektakl. Živim u Saudijskoj Arabiji skoro dve godine i jasno mi je koliko je ovde fudbal omiljen sport i na koji način žive za njega - naglašava Mitrović.