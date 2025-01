UVEK UŽIVAM NA TERENU, TO JE MOJA TERITORIJA: Najbolja fudbalerka Srbije za 2024. Nina Matejić za "Novosti"

KAO devojčica, igrala se lutkama. Čim je prvi put spazila "bubamaru", kada je gledala brata na fudbalskom terenu, znala je da želi da kroči na igralište.

Foto: D. Milovanović

U kući su se redovno gledale utakmice na zelenom terenu, što je usmerilo njen put. Najbolja igračica Srbije za 2024. Nina Matejić (19) sada u kopačkama "miluje" loptu i poigrava se sa rivalkama kao nekad sa igračicama.

Iza sjajnog centarfora Crvene zvezde i reprezentacije Srbije je fantastičnih 12 meseci. Sa crveno-belima je osvojila duplu krunu, sa omladinskom selekcijom plasirala se na EP. Tamo je bila najbolji strelac šampionata sa pet golova, njen čudesan pogodak protiv Engleske "eksplodirao" je na društvenim mrežama, te je usledila i nominacija FIFA (Svetska fudbalska federacija) za gol godine. Kao gošća "Novosti", vedra i nasmejana Nina, osvrnula se na uspešan period iza sebe, ali i istakla čemu se nada u 2025.

- Bila je nezaboravna godina, pamtiću je zauvek. To mi je model da u narednim još više radim i da svaka sledeća donese približne uspehe. Ukoliko je to moguće, jer je 2024. bila kao iz snova - započinje Nina Matejić.

U moru prelepih momenata, teško joj je da izdvoji jedan.

Može da se živi od fudbala ŽENSKI fudbal u Srbiji doskoro je bio na nivou amaterskog, ali to se promenilo. - Može da se živi od fudbala, ukoliko ste deo najjačih timova poput Crvene zvezde i Spartaka. Nažalost, kada su u pitanju slabiji klubovi, situacija je teža. Naravno, ni u Evropi nisu približne zarade kao kada su u pitanju muškarci. Najjače plate su uglavnom kod timova u top 3 u Engleskoj, Španiji, Nemačkoj. Svakako to ide na bolje i uzlaznom putanjom - kaže Nina.

- Pamtiću utakmicu sa Zvezdom, kada smo pobedile Spartak i došle do titule. A kada smo se plasirale na omladinsko EP, nisam bila svesna značaja uspeha. Trebalo je vremena da se slegne, to je nešto o čemu sam maštala kao devojčica. Na terenu uvek uživam, tu sam svoja na svome, to je moja teritorija - vidi se koliko Nini znači fudbal, mada priznaje ne voli preterano često da prati i gleda sport preko TV.

Poseban pečat 2024. je dao izvanredan gol za Srbiju protiv Engleske, remek-delo na velikoj sceni. Ipak, Nina ističe da je bilo još lepših golova u počecima, dok je igrala u Požarevcu. Jednom je uzela loptu na centru, sve predriblala i praktično se ušetala u gol.

- Tako se zadesilo, da sam povukla loptu. Tek kasnije kada sam pogledala snimak shvatila sam šta sam uradila - skromno će Nina, čiji je uzor Kristijano Ronaldo zbog dugotrajnosti i rada, a idol Brazilac Ronaldo čije je bravure gledala na snimcima.

Završila je Matejićeva sa nastupima za mlađe kategorije nacionalnog tima, a smatra da su najbolja vremena tek pred najjačom selekcijom. Iz ovogodišnje Lige nacija može da se gradi temelj za EP 2027. ili SP 2029. Možda čak i Olimpijske igre 2028, koje imaju veliku vrednost u ženskom fudbalu.

- Uvek sam optimista i verujem da možemo, ako se sve kockice poklope da odemo na veliko takmičenje. Tu samo mi mlađe, uz nešto iskusnije igračice. Imamo potencijal i kvalitet. Vera je ključna reč. Moramo predano da radimo, da izvlačimo pouke iz svake pobede i poraza.

Umesto Dragiše Zečevića, na kormilu Srbije će biti selektorka Lidija Stojkanović, čije metode poznaje iz omladinske selekcije.

Pred meč - Toma, Čola i Željko NEMA poseban ritual uoči utakmice, a najviše voli da se opusti slušajući muziku. - Toma Zdravković, Zdravko Čolić i Željko Samardžić, to su tri pevača na mojoj "plej-listi" pred svaku utakmicu. To je ono što me podigne, pruži mi dodatnu energiju da kročim na teren i "poginem". Žao mi je što Toma više nije živ, jer bih volela da sam mogla uživo da ga čujem, a ogromna mi je želja da odem na neki koncert Zdravka. Jedino sam zasad Željka imala prilike da slušam uživo - otkriva mlada fudbalerka.

- Ne pravim razliku između muškog i ženskog trenera. Na meni i saigračicima je da pratimo njihove komande, lepo je raditi sa oba pola. Generalno, muškarac može da popusti, a moje lično mišljenje da jači autoritet poseduju ženski treneri. Kod Lidije nema popuštanja. Zna se red, kada je vreme za šalu i opuštenost, a kada se radi. Naravno, kod muškog selektora se uvek ponaša profesionalno, ali se oseća mekaniji stav - objašnjava Nina, inače student Fakulteta za menadžment i sport.

Predstojeća godina donosi nove izazove.

- Na početku 2024. na papiru sam ispisala želje. Baš veče pred dodelu "Zlatne lopte" FSS, našla sam taj list, pogledala. Sve sam ostvarila, osim jednog - da zaigram u nekom evropskom klubu. Nekada ne valja odmah ni sve ispuniti.

Na novom papiriću izvesno je da će zaokružiti igranje u evropskom klubu.

Najlepše sa porodicom UPRKOS obavezama, Nina gleda da sa porodicom provede što više vremena. - Uvek se trudim da provedem praznike sa najbližima. Kada sam sa familijom to je ono što me ispunjava. Tada najviše uživam, napunim se pozitivnom energijom.

- Barsa je na prvom mestu. Igranje jednog dana na stadionu "Kamp nou" bilo bi neverovatno. Naježim se na pomisao na to. A želela bih da se oprobam u Nemačkoj ili Engleskoj - kaže Nina, koja je pre nekoliko godina bila u trening kampu slavnog Bajerna.

Ostala je, ipak, još jedna želja.

- Volela bih i da osetim pravu čar "Marakane", bilo sa klubom ili reprezentacijom. Nikada nisam bila dalje od tribina, nisam bila na terenu, čak ni na atletskoj stazi. Nadam se da će biti prilike - veruje šarmantna Nina Matejićev, koja podjednako blista i u štiklama i u kopačkama.