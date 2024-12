NIŠTA OD IZNENAĐENJA U BELGIJI: TSC ubedljivo poražen od Genta, šansa za prolaz i dalje postoji

FUDBALERI TSC-a doživeli su ubedljiv poraz od Genta kao gosti sa 3:0 u 5. kolu Lige konferencija, ali nada za plasman u nokaut fazu takmičenja i dalje postoji.

FOTO: Profimedia

Domaćin je furiozno otvorio utakmicu i za 20 minuta je rešio sve dileme oko toga ko će na ovoj utakmici osvojiti sva tri boda.

Klub iz Belgije je do prednosti došao u već u 8. minutu. Sa bele tačke je precizan bio Maks Dean. Vođstvo je duplirao samo pet minuta kasnije Omri Gandelman.

TSC nije ni stigao dobrano da se oporavi od šoka, a na semaforu je pisalo 3:0. Frank Surdez je u 20. minutu ispostavilo se postavio konačan rezultat.

Gent je postigao i četvrti gol. Uradio je to u 32. minutu Gandelman, ali taj pogodak Izraelca je poništen zbog ofsajda.

Ekipa iz Bačke Topole nije uspela da dođe do pogasčnog gola. Prestiž Mbongu je zatresao mrežu, no i on je bio u nedozvoljnoj poziciji.

Uprkos porazu izabranici Jovana Damjanovića trenutno imaju četiri boda i još uvek imaju šansu da se domognu plasmana u nokaut fazu.

TSC će u poslednjem kolu 19. decembra dočekati Nou iz Jeremnije. Obe ekipe imaju po četiri boda, a na 24. mestu koje vodi u dalje nalazi se Bašakšehir sa pet. Po šest bodova imaju Omonija, Mlada Boleslav i Harts.

