BUKTI FUDBALSKI RAT! Zdravko Kuzmanović odgovorio Vladanu Milojević, nije hteo da se "pere"

Izjava Zdravka Kuzmanovića da će navijati za Štutgart pogodila je pravo u srce Vladana Milojevića, koji je posle meča i velikog trijumfa Crvene zvezde dobar deo konferencije za medije posvetio bivšem reprezentativcu Srbije.

FOTO: M. Vukadinović

- Posvećujem pobedu Zdravku Kuzmanoviću, zbog njega smo dobili ovaj meč. Znamo kakve je izjave davao i mislim da nije u redu. Ne sme neko ko voli Srbiju ko je patriota da daje takve izjave. Zašto ponižavanje Zvezde? Igrao je u Štutgartu, ali ne mogu da razumem što je to rekao. To je ružno, on je bio reprezentativac i izuzetno ga cenim, ali moraju da pripaze ljudi kada pričaju o bilo kom klubu u Srbiji mi igramo elitno takmičenje, možda smo najgori klub, ali moraju da shvate da igramo u Ligi šampiona u novom formatu kada dođu u tu situaciju mogu da pričaju - rekao je Vladan Milojević i mislili smo da je tu tačka, ali opet se oglasio i sam Kuzmanović.

On je na društvenim mrežama još jednom potvrdio da je navijao za Štutgart.

- Poštovani, želeo bih prvo javno da čestitam Zvezdi na pobedi. Ja sam uvek govorio da sam ponosan što sam Srbin, i da sam iz čiste ljubavi prema našoj zemlji izabrao da igram za našu reprezentaciju. Ako me pitate za koga navijam u Srbiji (iako ovde nikada nisam igrao), moj odgovor je uvek isti - za Zvezdu. Štutgart je tim za koji sam odigrao 130 utakmica i proveo četiri prelepe godine. Ja sa njima i dan-danas imam lep odnos i saradnju i smatram da je normalno da u ovom slučaju podržim tim za koji sam igrao. Veliki pozdrav, Zdravko Kuzmanović - napisao je on na svom Instagram profilu.

Očigledno da bivšeg reprezentativca Srbije nije zanimalo ni da se "pere", potvrdio je da je Štutgart njegov omiljeni klub.

